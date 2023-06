ALBA ADRIATICA/ ECCO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI, TORNA IL CARNEVALE DEL MARE IL 3 AGOSTO

Il calendario degli eventi, da giugno a settembre, di Alba Adriatica è pronto. Torna il Carnevale del Mare sul lungomare il 3 agosto. Ci saranno alcuni carri, poi il corteo partirà dalla Bambinopoli per raggiungere via Isonzo al confine con Tortoreto e saranno allestite isole dello spettacolo lungo i circa tre chilometri di percorso.

Resta l'appuntamento con Reflex il 28, 29 e 30 luglio con Paolo Crepet e Stefano Zamagni. Fra gli altri appuntamenti di punta ci sono La Notte blu in musica (14 luglio), Radio Alba Song contest (15 luglio), Albatraz con Roberto Lipari e Max Giusti (9 e 10 agosto), galà della moda (5 agosto), la rassegna cinematografica "Ciak bimbi" (diverse date a luglio ed agosto), La notte colorata dei bambini (22 luglio), Mazzini Sound (18 agosto) e poi teatro dialettale, serate di ballo, animazione per bambini e diversi altri appuntamenti. Il 17 e 18 giugno il beach volley ed il 24 e 25 giugno torna il Triathlon nazionale. Quanto ai concerti, sono previsti due appuntamenti con i Rumba de bodas (7 luglio), Amici in band (11 luglio), Matthew Lee (14 agosto) e One next star (19 agosto), tutti a ingresso libero.