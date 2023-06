VIDEO/ TORNA "LA NOTTE DEI SOGNATORI" CON FRANCESCHIELLO E BERARDO DI BATTISTA, OSPITE D'ONORE: IL DJ MARIO FARGETTA

Il Re della Notte e l'Inventore degli Aperistreet uniti domani, sabato 17 giugno per regale a Teramo in piazza Martiri (ore 22) il grande ritorno della "Notte dei Sognatori", un connubio per ricordare il passato dell'uomo che ha fatto la storia degli anni '90 e il divertimento contemporaneo, buttando le basi per il futuro.

"Torniamo a lavorare insieme, dopo essere stato il suo barman a 13 anni" dice Francesco Marcellini " due generazioni a confronto che si incontrano."

La scaletta si apre alle 22 con Noemi Dj, poi sarà la volta del concerto degli Aura e ad anticipare la performance dell'intramontabile Mario Fargetta Dj occuperà la console il Dj Gianluca Bassino.

"È un modo il mio per salutare il pubblico che mi ha accompagnato nei miei anni migliori. Non avevo fatto nessuna serata di chiusura e appoggiarmi per questa occasione al più grande organizzatore di oggi è davvero un'emozione." afferma Berardo Di Battista, che ci tiene a ringraziare l'assessore Quaresimale, che si è dimostrato vicinissimo alla proposta "perché ovunque si parli di sociale lui c'è." E tra le tante attività dell'imprenditore teramano ce n'è anche qualcuna che interessa il sociale.

"La risposta più bella è stata quella dell'emozione della gente" continua Di Battista e Franceschiello eventi ribatte "Sfruttando le pagine di Aperistreet sono state tantissime le adesioni anche da Comuni più lontani."

L'unico neo è quello dell'attesa per i permessi della sicurezza che sta creando scompiglio durante la conferenza stampa d'annuncio per l'evento gratuito che porterebbe nel centro cittadino un fiume di persone.

"Sono cambiate le leggi e stiamo aspettando il lascia passare" afferma l'imprenditore campano.

Entrambi però rassicurano che in qualche modo, in qualche posto l'evento si farà. A Teramo o altrove.

Rimaniamo in attesa di aggiornamenti.

ASCOLTA QUI MARCELLINI E DI BATTISTA

Eugenia Di Giandomenico