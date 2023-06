SONO MAMMA E FIGLIO TERAMANI I CAMPIONI DEI CAMPIONI DI LINGO



Sono i teramani Davide e Stefania i campioni dei campioni di Lingo, il gioco televisivo condotto da Caterina Balivo su La 7. Nella finalissima di questa sera, i due campionissimi, mamma e figlio, hanno sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi la coppa dei campioni, Stefania e Davide, erano già una coppia da record, essendo rimasti imbattuti per 28 puntate. I due teramani si erano imposti nella puntata andata in onda il 19 aprile, scalzando dal podio i precedenti campioni eed erano appunto rimasti in sella per un tempo record. Stefania Di Nunzio e Davide Alimonti sono tornati nel torneo dei campioni, per prendersi la Coppa.Lingo - Parole in gioco è un quiz televisivo ispirato all'omonimo format statunitense, un gioco di abilità e conoscenza basato sull’ incastro delle parole. I due teramani, Davide è laureato in fisica sta facendo la magistrale a Milano, Stefania è laureata in Giurisprudenza ma attualmente lavora come apprezzatissima sarta sono riusciti a padroneggiare con disinvoltura le varie fasi, indovinando più parole dei loro avversari. Caterina Balivo che, a settembre, dovrebbe tornare in Rai occupando la fascia del pomeriggio di Serena Bortone (lasciata nel maggio 2020), ad apertura puntata, ha tracciato un bilancio finale della sua esperienza al timone di un quiz:

“Per tutti noi è stata una vera e propria scommessa. Fare un game su La7 senza tradire i valori su cui questa rete è formata. Informare, rendere consapevoli, fare cultura. Noi ci siamo impegnati. Decisamente questo è il programma più pop della rete, del palinsesto. Speriamo nel nostro piccolo di esserci riusciti. Ci abbiamo messo passione, impegno. Abbiamo cercato di intrattenervi. Questa è la nostra 200 esima puntata”.