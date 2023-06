CINQUE SPETTACOLI IN CINQUE LOCATION, ECCO “SCOPRITERAMO CON FAREARTE”

Si intitola "Scopri Teramo con farearte", il cartellone di spettacoli che, da lunedì al 29 giugno, porterà spettacoli negli angoli più belli della città. Cinque gli appuntamenti in programma come cinque sono le location scelte per valorizzare le bellezze della città.

Il primo dei cinque eventi in programma avrà luogo lunedì 19 giugno al Castello della Monica a partire dalle ore 18:00. Gli allievi delle classi di canto di Nicoletta Dale ed Ilenia Appicciafuoco si esibiranno in un repertorio che spazierà dai classici della musica pop ai più recenti successi dell'ultimo festival di Sanremo.

Ad impreziosire gli eventi musicali le mostre dal titolo "aspettando Extemporamnia" a cura dall'Ass LIBEReMENTI

Per informazioni e per consultare il programma completo degli eventi, visitate il sito web www.farearte.it