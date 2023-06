ESTATE IN BELLEZZA A CROGNALETO: TATANGELO E LAMBORGHINI, POI TARTUFI, MIRTILLI, PORCINI E TRADIZIONI

Estate da vip a Crognaleto, in programma la 160esima festa della pastorizia a Piane Roseto, l’8 e 9 luglio. Il 17 agosto notte azzurra di Tottea con Elettra Lamborghini, a fine agosto “Porcino in festa”, mentre l’8 settembre sempre a Tottea, per la festa della Madonna ai esibirà Anna Tatangelo, poi festa del mirtillo a Cesacastina, e a fine stagione festa della castagna e poi del tartufo.