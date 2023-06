TORNA IL PARTY DEGLI STUDENTI, GIOVEDI 22 GIUGNO ALLE 17 AL PARCO FLUVIALE DI TERAMO ISPIRATO AL FESTIVAL AMERICANO

E' in programma l'evento: “Coalition Coachella Party”, organizzato dalla coalizione dei rappresentanti studenteschi dei partiti UDU, SCOM UNITY, SATURNO, THESIS e PROSPETTIVA STUDENTESCA, in collaborazione con Fuoricorso e Natura indomita.



L'evento si terrà Giovedi 22 giugno presso il suggestivo Parco Fluviale di Teramo,( area sottostante lidl ) dalle 17:00 in poi. Vogliamo offrire agli studenti universitari e scolastici un'esperienza unica e coinvolgente, ispirata allo stile e all'atmosfera del famoso festival americano Coachella.



"Università in Festa - Coachella Style" sarà una festa universitaria come nessun'altra, con un palcoscenico vibrante che ospiterà band cantanti e un eclettico DJ set finale, con anche artisti provenienti dalle nostre stesse aule universitarie. Vogliamo mettere in mostra il talento e la creatività degli studenti che popolano le nostre università e del territorio teramano in generale.



Ma l'evento non sarà solo musica! Abbiamo preparato una serie di attrazioni che renderanno la serata ancora più indimenticabile. Ci saranno stand gastronomici che offriranno una vasta gamma di prelibatezze culinarie per soddisfare tutti i gusti, oltre a entusiasmanti attrazioni tutte da scoprire.



"Coalition Coachella Party" è un evento totalmente gratuito e aperto a tutti. Vogliamo creare un'atmosfera di festa e celebrazione, promuovendo l'unità e il senso di comunità.