DOMENICA 2 LUGLIO, RON IN CONCERTO AI PRATI DI TIVO CON L'ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA, IL 3 LUGLIO SARA' ANCHE ALL'AQUILA

Il Summer Tour 2023 di RON si arricchisce di nuovi appuntamenti dal vivo. Oltre alle date con la band e quelle in trio, l’artista annuncia i live in cui sarà accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra insieme a Giuseppe Tassoni al pianoforte. Diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, L’Ensemble Symphony Orchestra è tra le orchestre più note nel nostro Paese grazie ai tanti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato (Sting, Robbie Williams, Nile Rodgers, Luis Bacalov, Giorgio Moroder, tra gli altri)

I più grandi successi di RON e i capolavori che ci ha regalato rivivono di nuova luce durante i live con l’Orchestra. Il pubblico avrà modo di ascoltare classici del suo repertorio ma anche molte hit che l’artista scrisse per molti colleghi (da Joe Temerario a Vorrei incontrarti fra cent’anni, da Anima a Chissà se lo sai fino alla celeberrima Una città per cantare, passando per Non abbiam bisogno di parole, Al centro della musica, Attenti al lupo, Piazza Grande, Cosa sarà) e naturalmente le sue canzoni più recenti tratte dall’album Sono un figlio.

Queste le date con l’Ensemble Symphony Orchestra: lunedì 3 luglio a L’Aquila (AQ) (Scalinata di San Bernardino), sabato 29 luglio a Salerno (Arena del Mare), giovedì 10 agosto a Formello (RM) (Piazza Giardini), venerdì 11 agosto a Orbetello (GR) (Piazza della Repubblica), domenica 13 agosto a Massa (MS) (Piazza Aranci). Il calendario è in continuo aggiornamento e tutte le informazioni sono disponibili su www.tridentmusic.it

La carriera di RON è una delle più importanti del panorama italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica cantautorale. Con il suo talento ed intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Ha pubblicato 26 album da studio, partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo (vincendo nel 1996 con Vorrei incontrarti fra cent’anni in coppia con Tosca), e a sette edizioni del Festivalbar (vincendo nel 1982 con Anima).

RON LIVE CON LA ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA

lunedì 3 luglio

L’Aquila (AQ) @ Scalinata di San Bernardino - I cantieri dell’immaginario

Inizio Concerto: ore 21.30

Ingresso gratuito

sabato 29 luglio

Salerno @ Arena del Mare

Inizio Concerto: ore 21.30

Ingresso gratuito

giovedì 10 agosto

Formello (RM) @ Piazza Giardini

Inizio Concerto: ore 21.30

Ingresso gratuito

venerdì 11 agosto

Orbetello (GR) @ Piazza della Repubblica

Inizio Concerto: ore 21.30

Ingresso gratuito

domenica 13 agosto

Massa (MS) @ Piazza Aranci (con Ensemble Symphony Orchestra)

Inizio Concerto: ore 21.30

Ingresso gratuito

Tutte le date e le informazioni sul tour di RON sono consultabili su www.tridentmusic.it