VIDEO/ LA RICCITELLI RIEMPIE L'ESTATE CON STEFANO BOLLANI, BEETHOVEN E BUTTAFUOCO

LA RICCITELLI E TERAMO NATURA INDOMITA portano in piazza Martiri eventi di primo piano con Stefano Bollani, un evento da non perdere il 19 luglio. Di seguito il calendario:

1) luglio, data da definire, Lungofiume Vezzola CONCERTO ALL'ALBA

Gianluca Caporale sassofono Massimiliano Caporale pianoforte Giorgia Caporale voce

2) mercoledì 19 luglio, piazza Martiri della Libertà ore 21.30 STEFANO BOLLANI piano solo

3) sabato 29 luglio, piazza Martiri della Libertà ore 21.30

NONA SINFONIA DI BEETHOVEN 200 ANNI 1823-2023 L V. Beethoven Sinfonia n. 9 in re min. per soli, coro e orchestra op. 125 "Corale" Orchestra Sinfonica Abruzzese Coro dell'Accademia di Pescara Corale Novantanove di L'Aquila Corale delle Nove di Pescara

Sara Rossini soprano Cecilia Bernini contralto Riccardo Della Sciucca tenore Rocco Cavalluzzi basso

Ettore Maria Del Romano Maestro del Coro Pasquale Veleno direttore

4) giovedì 10 agosto, Teramo, Castello della Monica ore 21.30

PIETRANGELO BUTTAFUOCO E NAZZARENO CARUSI pianoforte : "Notturno a Shakespeare. Il dolore pazzo dell'amore" di Pietrangelo Buttafuoco e Nazzareno Carusi

Fine estate con gli eventi di jazz e sulla costa teramana. La serata in cui Carusi salirà sul palco come accompagnatore al piano del suo caro amico Buttafuoco si pone come un saluto di compendio alla sua carriera. "Notturno a Shakespeare. Il dolore pazzo dell'amore " corrisponde al momento più alto e al ricordo più caro della sua storia artistica e per questo gli è sembrato il giusto saluto.

ASCOLTA QUI LA PRESIDENTE STRIGLIONI N'TORI

Servizio di: Eugenia Di Giandomenico