VIDEO/ TORNA TERAMO NATURA INDOMITA, DA FINE LUGLIO FINO A SETTEMBRE...INTANTO C'E' LA RICCITELLI

Teramo Natura indomita esploderà da fine luglio fino a settembre con una serie di manifestazioni che saranno presentati successivamente, in ritardo quest'anno per effetto delle elezioni. Nel cartellone anche la Coppa Interamnia. Lo ha detto l'assessore Antonio Filipponi intervenendo in conferenza stampa stamattina alla Riccitelli. Tra gli eventi presentati, tutti di qualità figura, giovedì 10 agosto, al Castello della Monica alle ore 21.30

PIETRANGELO BUTTAFUOCO E NAZZARENO CARUSI al pianoforte : "Notturno a Shakespeare. Il dolore pazzo dell'amore" di Pietrangelo Buttafuoco e Nazzareno Carusi. Un evento che emoziona il direttore della Riccitelli Carusi.

