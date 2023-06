MORANDI, ROSA CHEMICAL, RAF E NERI MARCORE' SONO LE STAR DELL'ESTATE GIULIESE, IN PROGRAMMA 200 EVENTI

Presentati questa mattina, in sala consiliare, gli eventi dell'estate 2023. Oltre 200 gli appuntamenti, per un cartellone che concilia approfondimento e leggerezza, cultura e intrattenimento. Musica, arte, cinema, ballo, sport, teatro per un programma che coinvolge il centro e la periferia della città. Morandi, Raf e Neri Marcorè, i personaggi di punta.

Un programma variegato e incalzante, quello degli eventi del 2023, presentato questa mattina in sala consiliare dal Sindaco Jwan Costantini e dall'assessore al Turismo e alle Manifestazioni Marco Di Carlo. Tra giugno e settembre, gli eventi in programma sono oltre 200, rivolti a tutte le età e capaci di soddisfare i gusti e le aspettative più diverse.

Tantissimi i concerti: di musica lirica, jazz, swing e, naturalmente, leggera. Evento attesissimo ( unica data in Abruzzo) il concerto di Gianni Morandi, il 18 agosto, sulla banchina del porto. Per i più giovani, Rosa Chemical si esibirà in l' 8 luglio. Non fa questioni d'età, invece, Neri Marcorè, che proporrà "Le mie canzoni altrui", culmine di Approdo, il Festival che torna in formato originalissimo e che sarà presentato martedì prossimo insieme agli altri eventi culturali.

Raf, il 13 agosto, salirà sul palco e concluderà Festeggiamenti in onore della Madonna del Portosalvo.

Ai più piccoli sono dedicati, nei mesi di luglio e agosto, il "Villaggio dei bambini" e "Baby Show Park", oltre a diversi appuntamenti con il teatro dei burattini.

Per gli amanti del cinema c'è "Profondo blu", la rassegna organizzata in collaborazione con l'Ente Porto e che accenderà il grande schermo sulla banchina del porto, tutti i martedì, con film dedicati al tema delle dinamiche familiari.

Il teatro avrà un suo significativo spazio, e non solo grazie alle associazioni (Terrateatro propone il 25 giugno " I giganti della montagna", il 30 "Alice delle Meraviglie"). Il 28 luglio, infatti, sarà Debora Caprioglio a raccontare la poetessa Alda Merini con la performance "Sono nata il 21 a primavera".

AcquaLuceFuoco, inoltre, tornerà anche quest'anno con il tradizionale appuntamento artistico in centro storico e, il 9 di luglio, con il primo dei due concerti all'alba: sul belvedere, dalle 5.15, si attenderà il sorgere del sole con Ethan Trio.

Presenza fissa quella di GiuliaWelcome, la mascotte che darà il benvenuto ai turisti.

Ogni evento, in ogni modo, sarà annunciato ed illustrato per tempo.

"Un lavoro straordinario - ha commentato l'assessore Di Carlo -, che ha coinvolto associazioni, intelligenze e competenze diversissime tra loro. Una rete di collaborazioni e di contatti ha prodotto un cartellone di cui siamo orgogliosi, un programma degno di una grande destinazione turistica, cucito su misura per visitatori e residenti. Fondamentale anche l'aver centrato l'obiettivo della destagionalizzazione, impegno che sta dando grandi risultati. Ringrazio davvero tutti, nessuno escluso. Dagli artefici degli eventi, agli sponsor, agli uffici comunali. Presto il centro del lido si colorerà con tante girandole colorate sospese ed anche il centro storico, specie di notte, sarà una festa per gli occhi. Mi preme dire che le risorse economiche utilizzate sono quelle dell'imposta di soggiorno e dei contributi regionali."

"Forse il miglior cartellone degli ultimi anni - ha commentato il Sindaco Costantini - Abbiamo trovato un settore in affanno. Lo lasciamo ricco di idee, di cose da fare, di spunti e stimoli. Ancora, un grande lavoro di squadra per un risultato che fa già storia."