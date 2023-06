DIODATO, MEG E COSMO TRA GLI ARTISTI NEL CALENDARIO DI TERAMO NATURA INDOMITA, A TERAMO

L'arrivo di un big molto amato dai giovani, Diodato, già vincitore di Sanremo 2020 con: "Fai rumore": sarà a Teramo, in piazza Martiri il 4 luglio. Nome da confermare, invece, è quello di Cosmo: gli organizzatori ci stavano lavorando da un mese. Cosmo, pseudonimo di Marco Jacopo Bianchi (Ivrea, 19 febbraio 1982), è un cantautore, disc jockey e produttore discografico italiano. Oltre ad essere stato frontman dei Drink to Me, ha pubblicato quattro album da solista. Questi concerti rientrano nel cartellone di Teramo Natura Indomita. Altri se ne aggiungeranno come quelli dei concerti di Meg dei 99 Posse, Giancane e Emma Nolde nella location del Parco Fluviale Davide De Carolis.