VIDEO / UN TRIONFO I RICCHI E POVERI A CHIARINO PER DISCOVER.TE





Comincia con un trionfo il progetto “DiscoverTE Music, Respira note incontaminate” organizzato dal Bim, che prevede 4 grandi eventi live per animatevi l’estate. Il primo evento, ovvero io concerto dei Ricchi e Poveri a Chiarino di Tossicia ha radunato migliaia di persone, per la gioia dell’ideatore della rassegna, ovvero il presidente del Bim, Marco Di Nicola. Il progetto nasce da un’idea del Consorzio, realizzata in compartecipazione con la Fondazione Tercas, di mettere a sistema l’offerta di eventi live di un certo rilievo attraverso un cartellone integrato e caratterizzato da un brand riconoscibile “DiscoverTE Music”, associato anche al portale di promozione turistica dell’Ente www.discoverteramo.it , con l’obiettivo di favorire il rilancio del comprensorio, in particolare delle aree interne e dei comuni del cratere sismico, attraverso concerti ed eventi dal vivo organizzati in spazi aperti e particolarmente suggestivi del comprensorio Gran Sasso-Laga, fuori dai grandi centri urbani. Dopo il concerto dei Ricchi e Poveri, organizzato da Dario Cerasi per la Palumbo Eventi, il programma prevede: il 28 giugno Michele Zarrillo a Torricella Sicura, il 2 luglio Ron live tour a Prati di Tivo e l’8 agosto la Compagnia dei Folli a Civitella del Tronto.

“Questo è solo l’incipit del cartellone – conclude il presidente del Bim, Marco Di Nicola – che prevede tanti altri concerti e appuntamenti, supportati dal Consorzio nei comuni montani del comprensorio nel corso dell’estate 2023, al fine di rendere il nostro territorio sempre più vivo e attrattivo, puntando sul connubio musica-natura e sulla sostenibilità ambientale. È la prima volta che il Consorzio attiva una progettualità diretta in stretta sinergia con altre istituzioni, con i comuni e con le associazioni del territorio. Desidero ringraziare la Fondazione Tercas, la presidente, Tiziana Di Sante, e tutto il direttivo per la sensibilità dimostrata accogliendo in pieno l’idea di un cartellone eventi dal vivo condiviso, per il rilancio delle aree interne del nostro territorio”.

ASCOLTA I RICCHI E POVERI A CHIARINO