PINETO PRESENTA IL CARTELLONE EVENTI, IN PROGRAMMA ANCHE 99 POSSE, ERRI DE LUCA, ALESSANDRO HABER E FEDERICO BUFFA

Dopo i primi appuntamenti come Jisce Sole dedicato ai riti del solstizio d’estate entra nel vivo questa settimana a Pineto il ricco cartellone di eventi estivi “A Pineto l’estate è uno spettacolo”. Confermate le iniziative di successo che da anni si svolgono nella cittadina adriatica come: la 19° edizione di Fiabe al Parcoiniziata ieri al Parco della Pace con lo spettacolo Cappuccetto Rosso messo in scena da I Pupi di Stac, il Festival per ragazzi proseguirà ogni martedì fino al 29 agosto; la XV edizione di Pinetnie Moderne dall’11 al 13 agosto con grandi nomi, la prima serata avrà per protagonista Tonino Carotone, i 99 Posse ci saranno il 12 chiuderà Alborosie; la seconda edizione di Prima Volta Festival il 18 agosto con Tredici Pietro, il 19 con Colla Zio e Ciccio Merolla il 20 agosto; il Gp Summer Festival il 5 e 6 agosto rispettivamente con i Gemelli Diversi e Dj Prezioso; i suggestivi Concerti all’Alba; dopo anni di fermo, torna anche quest’anno la storica manifestazione a cura dell’associazione commercianti Pineto in Musica; a Scerne di Pineto torna l’iniziativa Lunatica che tra i 5appuntamenti propone il concerto di Setak il 26 luglio; tra gli altri appuntamenti il 15 luglio la settima Notte bianca dello sport e dello sport paralimpico; il 12 luglio in Piazza della Libertà ci sarà Cerasuolo a Mare; in programma l’ottava edizione di Carnevale anche in Estate vale il 22 luglio; Mutignano in Fermento dal 27 al 30 luglio; l’ottava edizione di Calici in Villa il 14 agosto; il Bosco delle Meraviglie con la festa degli gnomi il 4 agosto nel bosco del Parco Filiani e la quinta edizione di I Love 80/90, il 16 agosto. Il 9 agosto nell’ambito di Santa Maria a Valle in Festa ci sarà La notte di Vasco con Maurizio Solieri e Andrea Innesto (Cucchia). Tutte le iniziative sono a cura di importanti associazioni e comitati del territorio, oltre 35, che il Comune ha deciso di sostenere, l’ente ha curato in particolare il Caffè Letterario grazie al consigliere delegato al Pineto Progetto Cultura, Ernesto Iezzi, con 8 appuntamenti. Tra i protagonisti Erri De Luca il 16 luglio; Alessandro Haber il 23 luglio; Federico Buffa il 21 agosto; Michele Placido il 22 agosto. A Pineto tra gli eventi di punta anche il concerto di Sergio Cammariere il 3 agosto a ingresso libero, a cura del Comune, e Fausto Leali il 27 agosto nell’ambito della festa di San Gabriele. Ci saranno inoltre mercatini, mostre e tanto altro. Da sabato 1° luglio, tutti i giorni, ci sarà l’isola pedonale nel centro di Pineto. Il programma dettagliato è consultabile sulle pagine social e sul sito Visit Pineto. Il cartellone, caratterizzato da oltre 130 appuntamenti e 20 grandi eventi e festival, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Pineto alla presenza di amministratori (il Sindaco Robert Verrocchio, il consigliere Ernesto Iezzi, il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cantoro, l’assessora Jessica Martella e l’assessore Filippo Da Fiume) e organizzatori.

Nel dettaglio il Caffè Letterario, alla sua settima edizione, si terrà nel Giardino Villa Filiani dal 3 luglio al 21 agosto, e ospiterà 8 appuntamenti sempre alle 21 a ingresso libero. Si inizia con C'era un omino piccolo così. Lucio Dalla, tra la vita e la musica’ con Milo Vallone e Valentino Aquilano e i musicisti Carmine Cubellis e Roberto Mastro Giardino. Tra gli altri protagonisti Cesare Catà, Erri De Luca, Alessandro Haber e Susanna Marcomeni; Federico Buffa per chiudere con “Altri giorni verranno” con Michele Placido e Davide CavutiStorie di sport e non solo.

Tornano i Concerti all’Alba sulla terrazza di Torre Cerrano, la domenica alle 6 del mattino dal 2 luglio al 28 agosto e da oggi sono disponibili online i biglietti per partecipare. Il primo appuntamento è con Rifugi con Antonio De Luca alla fisarmonica e Emanuele Di Teodoro al basso; si proseguirà con il fingerstyle Daniele Mammarella; il “Vinyl Donuts Soul Rise” con Laura Sinigaglia alla voce, Manuel Aceto al basso, Stefano Tempera alla chitarra e Alessandro Scenna alla batteria; quindi il Sunrise group proporrà “Abbracciando l’alba”. Ci sarà poi lo spettacolo “Post tenebras Lux ambient” con Giuseppe Franchellucci al violoncello e Davide Grottaal piano e sintesi. Il 6 agosto per il circuito FAI è in programma “The Singing Sea” con Tommaso D'Onofrio al violino, Fabio Di Francescantonio alla chitarra e Giulia Martino alla voce per prenotazioni: faiprenotazioni.fondoambiente.it. Il 13 agosto ci sarà il Marsican Brass Quintet. Si proseguirà con il Quintetto d’Archi I virtuosi. Si chiuderà con il Daniele Seconi Quartet Swinging Bach. Concerti a pagamento, biglietteria.acsabruzzomolise.org.

Sul Lungomare di Scerne torna Lunatica. Si inizia il primo luglio con lo spettacolo Lu Piacion di Angelo Del Sordo a cura della compagnia dialettale amatoriale I Sestini, seguiranno I Musici con “Taranta la paura – live tour 2023”; il Mago Dario con Eccentric Show. Tutti questi appuntamenti si terranno nel lungomare centro, nel lungomare Sud invece è in programma la serata del 26 luglio con Setak – Live in duo e Canzoni a Fondo Perduto e la serata del 2 agosto con Nicola Pesaresi e lo Street Safari – Ventriloquo. Tutte le serate avranno inizio alle 21,15.

Dal 5 al 26 luglio inoltre ogni mercoledì alle 21,30 nel centro di Pineto ci sarà Pineto in Musica con vari musicisti.

“Siamo felici e orgogliosi di proporre questo cartellone di appuntamenti estivi – commenta il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – frutto del lavoro di tante associazioni e persone del territorio che amano la nostra città e si impegnano nel regalare cultura, musica, spettacoli e intrattenimento. Quest’anno abbiamo deciso di sostenere il loro operato e come ente abbiamo lavorato nel riproporre l’apprezzato Caffè Letterario e ringrazio il consigliere Ernesto Iezzi per aver proposto otto serate di grande spessore. Tanti gli appuntamenti quindi per una estate ricca di emozioni e occasioni di svago e cultura per ogni fascia d’età. La nostra città ancora una volta si distingue lungo la costa adriatica per qualità, quantità e anche capacità di rendere partecipe il territorio nella programmazione. Siamo certi che anche quest’anno turisti e residenti apprezzeranno il programma e invitiamo tutti a partecipare alle varie iniziative proposte”.