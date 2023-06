SUGGESTIONI DI SEGNI E DI SUONI, CARMINE DI GIANDOMENICO E IL FIDANZA JAZZ COMBO SUL PALCO INSIEME...

L'8 luglio, in Piazza Sant'Anna Teramo, alle ore 21:00, In una suggestione inedita, dove l'improvvisazione fa da padrona, per immergersi nella bellezza dello smarrimento memonico tra note e grafie senza spartito, Carmine Di Giandomenico, fumettista nell'olimpo delle grandi produzioni internazionali incontra il Fidanza Jazz Combo sul palco. I viaggi della musica sincopata tra Italia e USA, le storie dei musicisti e delle canzoni ispirano il disegno, nello spirito Swing dell'improvvisazione, sonora e visiva. Il risultato non è scritto, come nella tradizione Jazz, ma è il frutto dell'interplay degli artisti sul palco e del pubblico, vera anima dello spettacolo.



