A ROSETO LO SHOW "I MUSICABILI", UN FESTIVAL DAVVERO SPECIALE

Si svolgerà venerdì 07 luglio alle ore 20:30 presso il Teatro della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi la prima edizione dello “Special Festival”che vedrà l’esibizione de “I MusicAbili” accompagnati dalla band “I Pupazzi”. Ad aprire la serata i ragazzi di “Rurabilandia”. “Siamo lieti e orgogliosi si poter lanciare questa iniziativa ribattezzata “Special Festival” che l’Amministrazione punta a far diventare un appuntamento fisso da ripetersi ogni estate – dichiarano il primo cittadino rosetano Mario Nugnes, l’Assessore alle Politiche Sociali Francesco Luciani e la Consigliera delegata in materia di misure a sostegno dei diversamente abili Simona Di Felice – sarà una vera e propria festa all’insegna dell’inclusività, realizzata grazie al fattivo contributo di tutte quelle splendide realtà che sul nostro territorio si occupano di disabilità, operando sempre in maniera aperta, inclusiva e innovativa, dimostrando ogni giorno che una normalità è possibile per tutti, anche per chi convive con una disabilità che va comunque accettata e valorizzata”.

“Questo è quanto fanno realtà come “I MusicAbili” e “Rurabilandia” che abbiamo voluto fortemente invitare ad esibirsi per questa prima edizione del Festival, realizzato sotto la regia del maestro Mario Villani. Ringraziamo queste realtà e quanti hanno deciso di supportarci per aver creduto a questa nuova iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione. Invitiamo tutti i rosetani a partecipare, l’ingresso è con donazione libera ed il ricavato servirà a sostenere le future iniziative realizzate da “I MusicAbili”: questo non sarà un semplice spettacolo, ma una vera e propria festa per l’intera comunità rosetana” concludono gli amministratori rosetani.

“I MusicAbili sono un gruppo di giovani aspiranti artisti che da ottobre 2022, seguiti da insegnanti di musica e teatro, hanno intrapreso un percorso artistico completo fino a realizzare il loro sogno di esibirsi dinanzi ad un pubblico su di un palcoscenico. I nostri ragazzi metteranno in scena la bellezza dell’unicità di ognuno di loro e, durante lo “Special Festival”, si esibiranno artisti con e senza disabilità accompagnati per l’occasione dalla band “I Pupazzi” per uno spettacolo unico nel suo genere che punta ad arrivare dritto al cuore di tutti gli spettatori presenti” spiega Angela Riccardi, ideatrice del progetto de “I Musicabili”.

“Siamo felicissimi e orgogliosi – dichiara la presidente della ASP 2 Giulia Palestini – di dare il nostro contributo in una serata così importante. Ringraziamo gli organizzatori per l’invito, noi non siamo una realtà chiusa nei nostri spazi, amiamo molto partecipare alle varie iniziative del territorio e accogliere ospiti nella nostra fattoria didattica, per questo siamo certi che i nostri ragazzi si divertiranno molto anche in questa circostanza e sarà per tutti una occasione importante di scambio, confronto, divertimento e di amicizia”.