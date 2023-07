DOMANI AI PRATI DI TIVO IL CONCERTO-EVENTO DI RON

E’ ormai arrivato il momento di Ron e del suo atteso “Ron Summer Tour”, ai Prati di Tivo domani, domenica 2 luglio alle ore 18.

L’evento, organizzato dal Comune di Pietracamela e dalla Riccitelli, è a ingresso gratuito grazie alla rete BIM, Fondazione Tercas, Comune di Pietracamela e le altre realtà del territorio che, con la creazione del cartellone “DiscoverTeMusic”, hanno un obiettivo preciso e importante: attenzione al territorio e valorizzazione delle aree interne in luoghi particolarmente suggestivi. E che i Prati di Tivo e il Gran Sasso, in tutta la sua maestosità, siano una realtà di assoluta bellezza, non meno dei più bei paesaggi dolomitici, è una certezza inconfutabile.

E’ in questa cornice unica e meravigliosa che si esibirà Ron, artista e cantautore italiano tra i più importanti. Ricco il reperto di brani in programma, tra canzoni sue e pezzi d’autore realizzati grazie alle collaborazioni con artisti tra i più grandi, successi stampati indelebilmente nella memoria collettiva. Il concerto del 2 luglio, tappa tra le tante del calendario fittissimo di eventi che porteranno Ron in tutta Italia, regalerà ai presenti una carrellata dei suoi intramontabili successi e di brani tra i più conosciuti e amati di sempre, da Vorrei incontrarti fra cent’anni a Anima, Una città per cantare, Non abbiam bisogno di parole fino a Cosa sarà, Attenti al lupo, Piazza Grande, insieme alle sue canzoni più recenti dall’album Sono un figlio.

Sul palco, con lui, la sua band: Giuseppe Tassoni piano e tastiere, Roberto Gallinelli basso, Matteo Di Francesco batteria, Roberto di Virgilio alle chitarre, Stefania Tasca cori, percussioni e chitarra.

Emozioni, passione, grande musica e, tutto, davanti alla maestosità del Gran Sasso per un momento di straordinaria e imperdibile condivisione collettiva!