PIAZZA PIENA PER ROSA CHEMICAL A GIULIANOVA



Piazza piena, ieri sera, a Giulianova per il concerto di Rosa Chemical nell’ambito del Terrasound Fest, festival organizzato da Best Eventi in collaborazione con il Comune di Giulianova. Sull’onda scia di “Bellu Guaglione”, il sui nuovo singolo scritto con Alessandro La Cava e prodotto da Bdope e Greg Willen, collaboratori storici dell’artista con i quali ha già pubblicato numerosi successi tra cui l’iconica saga “Polka”, Rosa Chemical ha offerto uno spettacolo apprezzato soprattutto dai più giovani. Dopo la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo con “Made in Italy” (certificato platino) e un tour di successo appena terminato con tre date sold out ai Magazzini Generali di Milano, Rosa Chemical è in tour estivo con un messaggio ben preciso: ancora una volta, l’artista invita a essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme imposte della società. Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è di Grugliasco (Torino), classe 1998. Si avvicina al mondo dell’arte prima come pittore, tatuatore, modello e poi come writer, disciplina che gli fa conoscere il mondo del rap. I suoi brani lo impongono nel panorama musicale urban attuale per i suoi testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°.