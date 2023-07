FARGETTA A MOSCIANO, NON UN PIENONE MA TANTA ALLEGRIA

Mosciano Sant’Angelo capitale delle due ruote per una due giorni all’insegna del motociclismo, della scoperta del territorio e della buona musica. Questi gli ingredienti della quarta edizione di “Rosso tra le Torri”, motoraduno nazionale selettivo, valevole per il campionato italiano e regionale mototurismo, organizzato dal motoclub Rosso Italiano.Ieri sera, il centro storico di Mosciano Sant’Angelo si è tinto di rosso per accogliere i vari espositori e i tanti motoclub partecipanti, con stand dedicati alle varie marche, percorsi dedicati ai bambini, mercatini artigiani, spazi enogastronomici ed esposizioni Dalle ore 22, spazio allo spettacolo musicale dei 90’s Mania con superospite DJ Fargetta, evento organizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura e manifestazioni di Mosciano Sant’Angelo.

(per la foto si ringrazia Valentino Ferrante)