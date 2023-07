I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: PRIMO SOLD OUT CON LO SPETTACOLO “AI MIEI TEMPI NON ERA COSÌ” DI MAURIZIO BATTISTA CON 1.400 BIGLIETTI VENDUTI​

Si apre con un sold out la seconda settimana de “I Cantieri dell’immaginario”, la manifestazione dal Comune dell’Aquila con la collaborazione delle istituzioni del territorio. Per lo spettacolo “Ai miei tempi non era così” di e con Maurizio Battista sono stati venduti tutti i 1.400 biglietti per i posti disponibili alla scalinata di San Bernardino, luogo che ospita l’evento lunedì prossimo, il 10 luglio, alle ore 21,30.​

Nel nuovo e attesissimo spettacolo di Battista, presentato dal Teatro Stabile d’Abruzzo, il comico romano proporrà uno show divertente e irriverente e farà, come nelle intenzioni, “uno slalom per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale. Capiremo come di questa presunta modernità ci siamo fatti un ‘film’ che non corrisponde ai nostri bisogni reali e che ci fa dire spesso “ai miei tempi non era così”.​



Tra gli eventi in cartellone la prossima settimana segnaliamo lo spettacolo "Le Idi di marzo" con Alessandro Preziosi, mercoledì 12 luglio ore 21,30, scalinata di San Bernardino, ispirato al "Giulio Cesare" di Shakespeare, e il concerto del "Piceno Pop Chorus", domenica 16 luglio, ore 21,30 scalinata di San Bernardino, ingresso gratuito, nel quale verranno proposti brani della musica pop adattati per il coro, entrambi presentati dal Teatro Stabile d'Abruzzo.​



Una menzione particolare per "Processo per i nove martiri" che si terrà al Ridotto del Teatro Comunale, altro luogo simbolo della città, giovedì 13 luglio ore 21,00 e venerdì 14 luglio, ore 18,00 e ore 21,00, lo spettacolo teatrale presentato dal TSA e Spazio Rimediato e promosso dall'amministrazione comunale in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'eccidio dei nove martiri aquilani.​





Il programma della settimana:​



La seconda settimana dei “I Cantieri dell’immaginario” si apre, come già detto, lunedì 10 luglio, ore 21:30, scalinata di San Bernardino con il tutto esaurito dello spettacolo di Battista “Ai miei tempi non era così”.​



Una giornata dedicata al teatro per le famiglie, invece, quella dell’11 luglio all’Auditorium del Parco, alle ore 17,00 e alle ore 19,00, con lo spettacolo “Il Libro Magico” organizzato dal Teatro Zeta e adatto ai bambini dai 5 anni in su.​

Sulla scena gli attori Carmine Barbato e Simone Fabiani, nei panni di due fratellini, racconteranno al pubblico in sala una storia ricca di fraintendimenti, disguidi e eventi bizzarri.​



Sarà Alessandro Preziosi il protagonista del recital “Le Idi di marzo”, presentato dal Teatro Stabile d’Abruzzo, che si terrà sul palco della scalinata di San Bernardino mercoledì 12 luglio, ore 21:30.

Attraverso frammenti del “Giulio Cesare” di William Shakespeare, Preziosi ripercorrerà la tragica vicenda delle Idi di Marzo partendo dal punto di vista dei quattro protagonisti: Cesare, Marco Antonio, Cassio e Bruto. Il racconto inizia con la celebre orazione funebre di Marco Antonio sul corpo di Cesare facendo evincere l’ambiguità dei personaggi, che non sono mai solo buoni o solo cattivi, e, soprattutto il sentimento che li accomuna: l’ambizione. Sul palco con l’attore napoletano, Giacomo Vezzani che esegue dal vivo le musiche di cui è autore.​



All’Auditorium del Parco, giovedì 13 luglio alle ore 19.00, torna la danza con la proposta del Gruppo e-Motion: due le performance previste, “Sciara (genesi)” della compagnia Petranuradanza, coreografie e regia di Salvatore Romania Laura Odierna e “Lay Bare”, prodotta dal Centro Nazionale di Produzione per la Danza ResExtensa – Porta d’Oriente.​



Nel programma della manifestazione sono previste due serate dedicate al ricordo: il 13 luglio alle ore 21,00 e il 14 luglio, ore 18,00 e ore 21,00, Ridotto del Teatro Comunale, andrà in scena lo spettacolo, “Processo per i nove martiri”, promosso dal Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Spazio Rimediato.​

La rappresentazione scenica, liberamente tratta dal libro del professor Walter Cavalieri, rievoca la tragedia dei nove ragazzi aquilani catturati e fucilati dopo aver tentato, invano, di allontanarsi dalla città a seguito di una chiamata alle armi, nel settembre del 1943. Nell’ottantesimo anniversario dell’eccidio dei Nove Martiri aquilani, vengono portati in scena gli esiti processuali e l’indagine sociale della vicenda che rappresenta una ferita ancora aperta nella memoria della città dell’Aquila, dei suoi abitanti e dell’intera nazione.​



Il 15 luglio, ore 21,30 scalinata di San Bernardino, ingresso gratuito, il Conservatorio dell’Aquila “A. Casella” presenta “La cambiale di matrimonio”, l’opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Gaetano Rossi. Protagonisti del concerto gli studenti delle scuole di Canto e l’Orchestra sinfonica del Conservatorio diretta dal M° Guillaume Boulay e la regia del Prof. Emanuele Di Muro.

Nella tessitura dell’opera, una farsa comica che segna l’esordio ufficiale di Rossini sulle scene operistiche, si prefigurano le brillanti soluzioni drammaturgico-musicali che caratterizzano le opere successive di Rossini e che lo hanno reso il maggior operista italiano del primo Ottocento.​



La settimana di eventi si concluderà con il Piceno Pop Chorus, domenica 16 luglio, ore 21,30 scalinata di San Bernardino, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, promosso dal Teatro Stabile d’Abruzzo.​

Il Piceno Pop Chorus, un coro pop che proviene dalle Marche, è formato da 80 elementi, con etàdai 20 ai 75 anni, tra cui ci sono cantanti semi-professionisti, allievi di corsi di canto ma anche, semplicemente, persone con la passione del canto. Nel loro repertorio, come evocato dal nome stesso, pezzi della musica pop italiana e internazionale, oltre a medley e mash-up arrangiati appositamente per il coro.​



Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.cantieriimmaginario.it e sulle pagine Facebook e Instagram de “I Cantieri dell’Immaginario”.​



I biglietti sono disponibili on-line sul sito www.cantieriimmaginario.it , sulle piattaforme www.ciaotickets.com e www.i-ticket.it per gli spettacoli del Teatro Zeta, e, a L’Aquila, presso l’Infopoint alla Fontana Luminosa, rivenditore autorizzato ciaotickets.​