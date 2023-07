DOMANI A PIAZZA SANT'ANNA ALLE 21 IL TALK CON ARTURO BRACHETTI

Continuano gli appuntamenti della 50^ edizione della Coppa Interamnia: domani 11 luglio in scena, con un cambio di location che da piazza Martiri si sposta a piazza Sant'Anna, alle ore 21, Arturo Brachetti con il talk "Arturo racconta Brachetti". Star internazionale, uomo dai mille volti e personaggi, artista multiforme, illusionista, attore, autore e regista, Brachetti si esibirà non in un vero e proprio spettacolo ma in un talk in cui intervistatore sarà il pubblico. Nessuna spalla a disposizione dell'artista che resterà solo con i suoi spettatori, che si sentiranno come se passassero una serata a casa di Arturo che racconta «le cose sue».

Lo show di domani è l'opportunità unica di incontrare l'artista sotto la veste insolita e meno nota del narratore, con aneddoti e racconti che nei ritmi dello spettacolo tradizionale non trovano spazio, ma che sempre più hanno suscitato la curiosità del pubblico. Questo incontro nasce proprio così, dalle domande spontanee degli spettatori raccolte insieme e trasformate in un filo narrativo unico, in cui è lo stesso Arturo a raccontare il personaggio Brachetti, in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici.

Un'idea di talk nata nel 2018, quando l'artista ha capito che gli aneddoti che si trovava spesso a raccontare suscitavano realmente curiosità nell'interlocutore, tanto da iniziare a trasformare quei racconti in serate strutturate.

Partendo dal ricordo della sua storia e dal solaio in cui tutto è iniziato attraverso la storia del varietà, del teatro, delle arti circensi, l'artista internazionale, senza maschere e trasformismi, permetterà al pubblico di scoprire perché è la realtà immaginata, quella che può rendere più felici.