FOTO-VIDEO/ ANNA TATANGELO INCANTA A TOTTEA MILLE E CINQUECENTO PERSONE

Dopo il successo di Elettra Lamborghini, Tottea di Crognaleto ha ospitato davanti a mille e cinquecento personhe, la nota cantante e conduttrice televisiva Anna Tatangelo ospite d’onore per i festeggiamenti che, ogni anno, i componenti del comitato Maria Santissima organizzano in onore della sua Natività in collaborazione con la parrocchia di San Michele Arcangelo.

Il comitato ha chiuso i festeggiamenti oggi con una performance di Vittorio il Fenomeno, sempre alle 21,30 a chiusura di un cartellone pensato per tutte le fasce di generazioni oltre che per i fedeli profondamente attaccati a questa solenne ricorrenza.

«Il comitato dei festeggiamenti ringrazia tutta la Popolazione di Tottea e gli sponsor per averlo sostenuto affinché si portassero a compimento gli sforzi di un anno di lavoro a cui tutti si sono dedicati con passione in modo da offrire un momento di festa per i residenti, ma anche di promozione turistica di questo nostro territorio interno che, senza questo senso di radicamento e appartenenza di chi lo vive, avrebbe ben poche occasioni di promozione», ha dichiarato il Presidente del Comitato Festaggiamenti Maria Santissima Andrea Mazzaferri.