E' DI PINETO IL GIOVANE CAMPIONE DEL MONDO DI DDU BOTT

Se si volesse rappresentare ogni regione italiana attraverso uno strumento musicale, per l’Abruzzo sarebbe senz’altro l’organetto diatonico, in dialetto “ddu’ botte”.La leggenda narra che una sera d’estate del 1863 un contadino marchigiano, Paolo Soprani, ospitò nel suo casolare di Castelfidardo un pellegrino austriaco di ritorno dal santuario della Madonna di Loreto. Il pellegrino portava con sé uno strano strumento musicale, che affascinò Soprani al punto da realizzarne una copia e fondare poi la sua famosa fabbrica di organetti. Ebbene, 160 anni dopo, proprio in una sera d’estate, il giovanissimo 17enneDaniel Centorame di Pineto, ha conquistato ieri il primo posto nel Campionato del Mondo di Organetto e Fisarmonica Diatonica, giunto alla sua ventiseiesima edizione, che ha luogo a Borgorose nel reatino. La commissione, senza tanto esitare, dopo la sua esibizione, ha conferito a Daniel il primo posto come campione del mondo “Junior” nella sezione organetto. Il giovane pinetese da ben 10 anni suona con dedizione il “DduBott” e, prima dell’ambito trofeo, ha partecipato a diversi concorsi arrivando primo in classifica nel 2019 al festival adriatico e, prima dell’ambito titolo di campione mondiale, primo di categoria e secondo al campionato europeo. “Dopo tanti sacrifici, costanza ed impegno” scrive nel suo profilo social il giovane campione “dopo il grandissimo sostegno da parte di tutti, arrivano i risultati aspettati da una vita: campione mondiale “junior” sezione organetto. Un ringraziamento speciale al mio maestro Luca Castiglione che non ha mai smesso di credere in me spronandomi ogni giorno a continuare ad andare avanti nel mondo della musica. Un grazie particolare va poi ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, insieme a tanti altri”.

Mauro Di Concetto