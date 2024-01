LA FABBRICA DEL TALENTO / APERTE LE AUDIZIONI (GRATUITE) PER L'EDIZIONE 2024 DI MIX FACTOR TALENT

Sai cantare? Ti emozionano le frasi delle canzoni? Vivi le tue giornate con la musica sempre a portata di mano? Allora, Mix Factor Talent è la risposta a tutte le tue domande. Torna, grazie all’associazione culturale BON TON, il talent canoro che da 13 edizioni promuove il talento e che ha visto emergere giovani voci del nostro territorio locale che grande lustro hanno e stando dando con la loro passione, un nome su tutti il cantautore Luca Strappelli già vincitore del ‘Premio PIGRO Ivan Graziani’ ed altri prestigiosi contesti.

«Ai giovani è rivolta questa valente iniziativa, a loro è data la possibilità di esprimere la loro passione per il canto, alla loro valorizzazione artistica - spiega la vulcanica Anna "Annissima" Di Paolantonio - noi ci teniamo molto, perché vogliamo offrire una ribalta per esprimere le loro capacità artistiche».

Mix Factor Talent è un contesto canoro dove la crescita artistica la si sperimenta tappa per tappa, attraverso le prove canore alle quali sono chiamati i ragazzi, mettendo in campo il loro talento e la loro passione. Un percorso canoro di sana competizione che si avvale di una giuria di qualità composta da professionisti del panorama musicale e mediatico, che alla fine del percorso premierà con borse di studio musicali gentilmente offerte dalle più accreditate scuole di canto locali, tra le quali l’accademia di musica SUONO di Giulianova, la SONOS di Teramo ed altre.

Sono quindi riaperte le iscrizioni (gratuite) per la partecipazione alla 13° edizione, che partirà fine febbraio presso il teatro saliceti di Ripattoni, con tappe mensili. Per l’occasione si terranno le audizioni di selezione il prossimo 3 febbraio presso gli studi della stessa accademia SUONO di Giulianova in via Riccardo Cerulli n°18, a partire dalle ore 15:30 con partecipazione gratuita.

Per info chiamare ai numeri: 324 53555185 o 340 2882977