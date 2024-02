DOMENICA DI DANZE (E NON SOLO) AL CENTRO COMMERCIALE, TRA RITMI CARAIBICI E ARTI MARZIALI

Domenica si musica e di ballo al Centro Commerciale. Domani, dalle 16 in poi presso, il centro commerciale Gran Sasso, ospiterà infatti una coinvolgente esibizione di danza, con un rincorrersi di momenti musicali e di stili. Potremo assistere alle emozioni delle esaltanti danze latino americane, caraibiche, ma anche balli di gruppo, danze standard fino alle atmosfere della danza del ventre. E non mancheranno momenti dedicati alla ginnastica ritmica, alla Zumba e agli antici movimenti delle arti marziali. L'evento è organizzato dalla scuola di ballo Calor Latino in collaborazione con le associazioni Utes, Germana e Valentina, Ass Arte in scena studio, Arti marziali M. Iobbi e Marco e Miriam Di Antonio. A presentare l’evento “Annissima” Di Paolantonio.