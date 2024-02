VIDEO / DICIOTTO TERAMANI A SANREMO, PERCHÉ LE BARRIERE SI ABBATTONO ANCHE CANTANDO

Diciotto teramani a Sanremo. Per far cantare la solidarietà. Per far suonare le note dell’inclusività. Per scrivere un capitolo nuovo della storia del Festival e della Regione Abruzzo, perché questo è un progetto che nasce grazie ad Anna Bischi Graziani e all’assessore Pietro Quaresimale, che nel segno di Ivan ha sempre voluto appoggiare “Pigro”, la fortunata manifestazione musicale dedicata ai nuovi talenti. Talenti coltivati con amore e passione da Nicoletta Dale, di Farearte. Quello che, sabato, ospiterà “Casa Sanremo” sarà un pigro speciale, con tanti talenti speciali. Il Pigro Special a Sanremo, ideato e presentato dall'Associazione Ivan Graziani "Pigro" in collaborazione con l’Associazione Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS e con l’associazione FAREARTE, finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo sarà un evento indimenticabile.



