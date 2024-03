VIDEO / BALLERINA TERAMANA TRIONFA DA PROTAGONISTA NELLA BELLA ADDORMENTATA A DRESDA

Un vero e proprio trionfo, un tripudio di applausi, quello che ha salutato la splendida esibizione della teramana Jenny Laudadio, impegnata nella parte della Principessa Aurora nel Dornröschen, ovvero la “Bella addormentata”, balletto in un prologo e tre atti di Marius Petipa, nell’adattamento di Marcelo Gomes, su musica di Pëtr Il'ič ČajkovskijQuello della Principessa Aurora, è il ruolo cardine, perché Aurora è la bella addormentata. Un ruolo che pretende una padronanza e un talento cristallino

A proposito della Bella addormentata, Nureyev disse : «Quando muovevo i miei primi passi a Ufa, il mio maître a danser – che era stato al Kirov – mi diceva sempre che la Bella era “il balletto dei balletti”. Ed io ne ero ghiotto per la mia parte. Il Kirov, più avanti, mi ha fatto scoprire lo splendore del Festin. Infatti, la Bella di Čajkovskij e Petipa rappresenta l’apogeo del balletto classico: la danza vi si afferma come arte maggiore. Il che rappresenta un evento storico: dopo la Bella, il balletto è riuscito a sedurre i più grandi compositori che non hanno più esitato a lavorare con i coreografi».

Jenny Laudadio è una delle stelle del Dresden Semperoper Ballett, ha studiato nella Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, dove arrivó giovanissima e dove ha costruito le basi eccelse della sua danza. Lasció Teramo da bambina, inseguendo un sogno… che è diventato realtà. Di lei, sulle pagine della Città, l'indimenticato mensile che arrivava in tutte le case, scrivemmo che stava lasciando Teramo per diventare etoile.. non avevamo sbagliato...