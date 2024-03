VIDEO / TALENTUOSO PERCUSSIONISTA TERAMANO SFIDA NEK IN TV…

Il percussionista Andrea Spada di Atri, è stato ospite ieri pomeriggio, domenica 3 marzo, nella nota trasmissione televisiva di Rai Uno “A Ruota Libera” condotta da Francesca Fialdini dove ha “sfidato” il cantante emiliano Nek. I due si sono confrontati su due recipienti adattati all’uso e ne è venuta fuori una straordinaria performance musicale che ha riscosso un grande applauso del pubblico e della stessa conduttrice. Andrea Spada non è nuovo alle partecipazioni in tv e nel 2019 ha vinto una puntata della trasmissione “la Corrida” condotta da Carlo Conti avendo una grande risonanza mediatica e di pubblico. Allievo di maestri come Tullio De Piscopo, Maurizio Dei Lazzaretti e altri nomi affermati delle percussioni, Andrea Spada ha coltivato sin dall’infanzia la passione per la batteria grazie anche al nonno Nino che suonava lo stesso strumento negli anni 80.