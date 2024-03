CONCLUSA LA SECONDA RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE "VERNACOLANDO TRA POESIA TEATRO E CANTO"

Venerdì 15 marzo, presso al sala conferenze di Scienze Politiche dell'Università di Teramo, alla presenza di ospiti e autorità, si è conclusa la 2^Rassegna di teatro dialettale "Vernacolando... tra poesia teatro e canto", affermandosi tra le più importanti d'Abruzzo con al presenza di 142

abbonati che hanno decretato la compagnia ATRIANA di Atri, quale vincitrice della manifestazione.

La rassegna costituisce una delle attività dell'Associazione Culturale Cultura e Vangelo di Vila,

Mosca APS, che al pari delle altre rassegne abruzzesi promuove e valorizza i dialetti dei vari territori d'Abruzzo conservando quel patrimonio culturale costituito da luoghi, mestieri, usi e costumi locali.

Una giuria tecnica presieduta dal decano del teatro dialettale li Maestro Pasquale di Menco, ha assegnato riconoscimenti quale migliore attrice protagonista ANNA VILLANESE della Compagnia il DRAGO DO' RO di Atessa, migliore attore protagonista MATTIA BELFIORE della Compagnia I GIOVAVANI AMICI DEL TEATRO di Pescara, migliore attrice caratterista VERONICA BARNABEO della Compagnia LI GRUPPO DELL'AQUILA, migliore attore caratterista LUIGI COCCIA della Compagnia LA LANTERNA DI DIOGENE di Martinsicuro, migliore attrice non protagonista LUCIA PISCELLA della compagnia ATRIANA di Atri, migliore attore non protagonista TONINO DI FONZO della Compagnia

THEATRE ENSEMBLE di Torino di Sangro, migliore regia PAOLO VILLANESE della Compagnia LI DRAGO D'ORO di Atessa. La manifestazione si è conclusa con la performance teatrale con un divertentissimo monologo dell'attore Manlio Cocco e con l'esibizione della Corale G.Verdi di Teramo diretta dal M°Umberto De Baptistis .