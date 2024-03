III CONCERTO DI PRIMAVERA – KARIMA “IN LOVE WITH BURT BACHARACH”

Il 6 aprile torna il Concerto di Primavera del Comune di Tortoreto, che giunge alla sua terza edizione. L’evento vedrà esibirsi l’apprezzata cantante Karima che, con l’orchestra ICO “I Suoni del Sud”, eseguirà i brani che hanno reso celebre Burt Bacharach.

La notizia era stata già anticipata dall’Assessore Giorgio Ripanidurante un concerto tenutosinell’ambito della stagione sinfonica invernale, della quale l’evento primaverile rappresenta un elemento di continuità

La cantante, già distintasi sin da bambina in programmi tv come “Bravo Bravissimo” e “Domenica In”, assurge alla massima notorietà classificandosi terza, con premio della critica, ad “Amici” di Maria De Filippi. Nella sua variegata esperienza artistica, va rilevato come sia l’unica cantante italiana a cui il “Maestro” Burt Bacharach ha scritto dei brani e con il quale ha registrato a Los Angeles. Viene altresì scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione la Principessa e il ranocchio, ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend, ha partecipato a Tale e Quale Show e I migliori Anni su Rai 1.

Siamo lieti di consolidare questo appuntamento musicale primaverile, che quest’anno ospiterà la prestigiosa orchestra “Suoni del Sud” con la grande voce di Karima – ha dichiarato il Sindaco Domenico Piccioni – Ringraziamo il Maestro Ettore Pellegrino per aver scelto Tortoreto tra le mete di questo importante spettacolo musicale.

Siamo certi che i nostri concittadini, già entusiasti dei percorsi musicali che il Comune di Tortoreto propone durante tutto l’anno, apprezzeranno lo spettacolo di Karima e dell’ICO “Suoni del Sud” – ha dichiarato l’Assessore Giorgio Ripani – Il Concerto di Primavera sarà una ulteriore occasione di intrattenimento in un periodo in cui Tortoreto torna ad ospitare tanti visitatori.

L’evento, previsto per le ore 21:00, si terrà presso la sala congressi del Salinello Village e sarà ad ingresso gratuito. Le prenotazioni sono possibili tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, al numero 0861 785319.