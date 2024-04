ROSE VILLAIN, DARGEN D’AMICO, DITONELLAPIAGA E KEN LA FEN PROTAGONISTI DI: "ASPETTANDO IL PRIMO MAGGIO"

I grandi nomi della musica italiana saranno ancora una volta protagonisti della rassegna musicale “Aspettando il Primo Maggio”, l’evento speciale organizzato dall’Associazione Culturale Big Match che ritorna per la sua 15esima edizione.

La notte del 30 aprile sarà illuminata da un cast stellare di artisti: Rose Villain, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Ken La Fen con un finale affidato al Dj Set di Marini&Ferrara. Tutto nella cornice incantevole del Parco Fluviale “Davide De Carolis”, a Teramo.

I dettagli dell’evento e i nomi degli artisti che si esibiranno sono stati rivelati in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso L’ARCA di Largo San Matteo, alla presenza della Presidente dell’Associazione Culturale Big Match Carla Casalena, dell’Assessore agli Eventi del Comune di Teramo Antonio Filipponi, di Natascia Innamorati della Cgil di Teramo e di Alberico Maccioni della Cisl di Teramo. I due sindacati provinciali, infatti, anche per questa edizione hanno rinnovato il loro impegno a sostegno della storica manifestazione musicale.

Appuntamento, con ingresso gratuito, a partire dalle ore 18 del prossimo 30 aprile al Parco Fluviale di Teramo con un evento che punta a bissare il successo dello scorso anno.

Anche questa volta la protagonista della manifestazione sarà, ovviamente, la grande musica (con l’esibizione di artisti protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo) ma non mancheranno momenti dedicati alla riflessione sui temi dei diritti, del lavoro e del sociale, più che mai attuali.

“Stiamo lavorando con l’obiettivo di replicare il successo dello scorso anno – ha detto la Presidente Carla Casalena – e per questo abbiamo scelto di nuovo nomi importanti nel panorama musicale italiano. Il 30 aprile sarà una giornata di festa e di riflessione anche grazie alla collaborazione dei Sindacati che porranno l’accento sui temi del lavoro e dei Diritti. Voglio ringraziare gli sponsor e gli enti, Comune di Teramo in primis, che anche questa volta non hanno fatto mancare il loro appoggio e che ci permettono di regalare questo evento, con ingresso completamente gratuito, alla comunità”.

“Aspettando il Primo Maggio rappresenta una delle manifestazioni più amate del nostro territorio e ogni anno cresce grazie alla presenza di ospiti di assoluto livello – ha aggiunto l’Assessore Antonio Filipponi – Il suo successo è frutto di una sinergia, in primis con l’Associazione Big Match, che ha fatto grande questa manifestazione, ma anche con i Sindacati e con tutta la rete di Enti che la sostengono e che ci danno la possibilità di realizzarla gratuitamente. Dare l'occasione ai giovani di accedere gratuitamente agli eventi culturali è per noi importante, soprattutto in una occasione come questa nella quale saranno toccati anche i temi del Sociale e del Lavoro”.

“Aspettando il Primo Maggio è un evento importante che riesce a parlare attraverso il linguaggio universale della musica – ha affermato Natascia Innamorati della Cgil – La Festa dei Lavoratori è il momento più importante del nostro calendario laico e siamo orgogliosi di essere parte attiva in questa iniziativa. Ringraziamo l’Associazione Big Match per averci coinvolto in questa rete e averci reso protagonisti di un concerto che, di fatto, è anche un riflesso del Concertone di Roma. Anche la scelta degli artisti che si esibiranno è importante rispetto ai temi che andremo ad affrontare nell’ambito di questa iniziativa, a partire dalla Pace, dal lavoro e da un nuovo modello sociale”.

“Lo spirito che ci vede coinvolti in questa manifestazione è quello che racconta il nostro impegno in favore dei lavoratori – ha concluso Alberico Maccioni della Cisl – Approfittiamo di questi eventi per avvicinare i giovani e per parlare loro dei nostri temi sociali e farli partecipi di quelle che sono le nostre tematiche e i problemi che quotidianamente dobbiamo affrontare”.