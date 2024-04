VIDEO / IL BONOLIS SI PREPARA AD UN’ESTATE DI EVENTI MUSICALI

In attesa dei festeggiamenti per la Promozione del Teramo in serie D, che domenica vedranno una folla biancorossa salutare i ragazzi di Pomante, già venduti più di mille biglietti, il Bonolis si prepara ad un’estate dj eventi. Così come fu nei primi anni di vita del nuovo impianto, quando per “Stadio e Stelle” vennero a cantare artisti del calibro di Vasco Rossi, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Jovanotti… anche la prossima si prepara ad essere un’estate di eventi. Sul programma, per ora massimo riserbo, ma la Soleia, che gestisce lo Stadio, sta tessendo una rete di contatti coi manager di artisti di primissimo piano, per poter incastrare anche Teramo tra le date dei tour. Intanto, si fanno le prove dell’acustica… giocando anche un po’ con le torri faro. Come si vede in questo VIDEO