ORGANETTO, NUOVO GRANDE SUCCESSO DEL TERAMANO NICOLÒ DI MATTIA

Il giovane teramano Nicolò Di Mattia ha recentemente raggiunto un nuovo traguardo, emergendo come vincitore assoluto e conquistando il titolo di miglior concorrente di categoria E al "18° Festival dell'Adriatico di Organetto e Fisarmonica Diatonica". L'evento è stato reso possibile grazie all'impegno e alla dedizione dell'Associazione Amisad Aps, che ha lavorato instancabilmente per valorizzare l'organetto e promuovere il talento die giovani. Nicolò Di Mattia allievo del rinomato maestro Enzo Scacchia, campione del mondo di organetto, ha già collezionato numerosi premi e riconoscimenti in competizioni nazionali e internazionali. Nicolò ha infatti primeggiato come primo assoluto nella categoria E alla 26° Edizione del Campionato Italiano di organetto e di fisarmonica diatonica A.M.I.SA.D. a Carsoli. Il suo talento è stato ulteriormente celebrato con il titolo di Vincitore assoluto al nazionale di Organetto tenutosi a Bisenti. Inoltre, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Miglior concorrente categoria E al "2° festival del mantice" e ha lasciato il segno come vincitore di categoria a Firenze. Oltre alla sua straordinaria carriera musicale, Nicolò continua a perseguire i suoi studi presso il liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi.