ASPETTANDO IL PRIMO MAGGIO 2024 TUTTO PRONTO PER IL CONCERTONE DI DOMANI AL PARCO FLUVIALE DI TERAMO



Tutto pronto per la 15esima edizione di “Aspettando il Primo Maggio”, la rassegna musicale organizzata dall’Associazione Culturale Big Match che domani, 30 aprile, vedrà i grandi nomi della musica italiana esibirsi nella splendida cornice del Parco Fluviale “Davide De Carolis” di Teramo.

A salire sul palco, a partire dalle ore 18 e fino a tarda notte, sarà un cast stellare di artisti: Rose Villain, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Ken La Fen con il finale affidato al Dj Set di Marini&Ferrara.

Anche questa volta la protagonista della manifestazione sarà, ovviamente, la grande musica (con l’esibizione di artisti protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo) ma non mancheranno momenti dedicati alla riflessione sui temi dei diritti, del lavoro e del sociale, grazie alla partecipazione dei Sindacati Provinciali.



INFORMAZIONI UTILI. L’organizzazione, nel frattempo, rende note alcune informazioni utili per chi intende partecipare al concerto e agli eventi collaterali:

- L’apertura dei varchi d’accesso è fissata per le ore 17.00.

- Per l’evento è stata prevista una capienza massima di 5000 persone, per questo, una volta raggiunta tale soglia, i varchi saranno chiusi per motivi di sicurezza.

- Sono stati individuati tre varchi d’accesso verso l’area del concerto: via lungofiume Vezzola; via delle Officine; Parcheggio San Gabriele (ogni accesso sarà munito di un sistema “contapersone” centralizzato).

- L’ingresso riservato agli artisti, ai mezzi di soccorso, ai diversamente abili e alla stampa sarà allestito in via Fonte della Noce

- Si ricorda che, in occasione di “Aspettando il Primo Maggio”, il prezzo dei parcheggi San Francesco e San Gabriele è calmierato a soli 3 euro e sarà valido dalle ore 17:00 del 30 aprile alle ore 08:00 del 01 maggio.

SICUREZZA. Gli ingressi saranno sorvegliati dagli addetti alla sicurezza. Ecco cosa non è consentito portare ai concerti secondo quanto previsto dalle norme: valigie, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri di capienza; bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari); bevande alcooliche di qualsiasi gradazione; bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri; è altresì vietato introdurre animali di qualsiasi genere e taglia, bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli e aste, penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati.

Vietati anche biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni.