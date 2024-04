VIDEO-FOTO/ ASPETTANDO IL PRIMO MAGGIO FA REGISTRARE LA PRESENZA MASSIMA DI 5000 PERSONE AL PARCO FLUVIALE

Hanno aperto il maxi concerto del 30 aprile al parco fluviale, di Aspettando il Primo Maggio, giovani talenti teramani, seguiti da Marini e Ferrara e dal gruppo abruzzese dei Ken La Fen.

Ken La Fen è un progetto musicale abruzzese che nasce nel 2018. Composto da 6 elementi: chitarra elettrica, chitarra acustica, drum machine, fisarmonica e quattro voci.

KEN LA FEN prende ii nome da KEN, un pastore abruzzese che emigra in Francia e sposa una ricca possidente terriera, acquisendo ii cognome della casata LA FEN.

Nel giugno 2019 pubblica ii primo album intotolato "Mi kiamo Ken" e nell'aprile del 2021 esce con ii secondo album "Tua Madre" per la Homeless Records. Sempre nell'estate del 2021 pubblica ii mixtape

"KEN LA MERD VOL.1".

Partecipa a contest musicali come I' Homeless Fest di Macerata {2020), ii Tour Music Fest {2023) e X Factor italia {2023).

Grande attesa per il cast stellare di artisti: Rose Villain, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga. Una festa che andrà avanti fino a tarda notte e che ha fatto registrare la presenza massima di oltre 5000 persone per lo più giovanissimi accorsi da ogni parte per ascoltare gratuitamente musicisti della loro generazione.