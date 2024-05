VIDEO / LET’S GET LOST, EDER PORTA A PIAZZA SANT’ANNA LA STORIA DELLA MUSICA: 4 CONCERTI-EVENTO IN 3 GIORNI

Quattro concerti in tre giorni, a Piazza Sant’Anna, con un’offerta musicale che distilla la storia della musica. È la straordinaria versione estiva di “Let’s get lost”, (quella - riuscitissima - invernale si chiude domenica alle 17,30 all’UniTe con Rocco Papaleo e Arturo Valiante in “Divertissement”) la rassegna sognata, pensata e organizzata da Music by Eder, ed è un vero e proprio evento. Dal 7 al 10 agosto, nella settimana che precede quella del Ferragisto, (una sfida nella sfida) saliranno sul palco, offrendosi alla platea della più teatrale tra le piazze teramane, artisti di caratura mondiale. Una rassegna che si avvale del decisivo contributo di Comune, Provincia, Bim, Camera di Commercio, che hanno sposato l’idea e la rilanciano per l’anno prossimo, invitando Eder a farne una rassegna provinciale. Indinentucabile, poi, il poster dell'evento disegnato da Carmine Di Giandomenico.

Per l’occasione, a Piazza Sant’Anna, saranno riaperti gli scavi archeologici.

Il programma: (SCARICALO QUI)

7 AGOSTO “Soft machine” e “David Cross band”

9 AGOSTO “Kenny Garret” e il suo sestetto

10 AGOSTO “Kruder & Dorfmeister”.

Prevendita dal 15 maggio su webtic.it

