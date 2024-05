DICIASSETTENNE TERAMANO MIGLIORE ORGANETTO AL FESTIVAL TOSCANO

Nicolò Di Mattia, diciassettenne di Morro d'Oro, ha recentemente raggiunto un nuovo traguardo, emergendo come “Migliore nell’ organetto” al 6° Festival Toscano dell'Organetto Diatonico a Campi Bisenzio. Un traguardo possibile grazie all'impegno e alla dedizione dell'Associazione Amisad Aps, che ha lavorato instancabilmente per valorizzare l'organetto e promuovere il talento di giovani come Nicolò. Nicolò Di Mattia, allievo del maestro Enzo Scacchia, campione del mondo di organetto, ha già collezionato numerosi premi e riconoscimenti in competizioni nazionali e internazionali, con la “Tecnica cinque dita” inventata e legalmente depositata alla SIAE dallo stesso Enzo Scacchia, composta da combinazioni che permettono di eseguire virtuosismi irrealizzabili con la tecnica di uso comune. Nicolò ha primeggiato come primo assoluto nella categoria E alla 26° Edizione del Campionato italiano di organetto e fisarmonica diatonica a Carsoli. Il suo talento è stato ulteriormente celebrato con il titolo di Vincitore al Concorso nazionale di Organetto tenutosi a Bisenti, e al 2° festival del mantice", inoltre il mese scorso è stato proclamato Vincitore al "18° festival dell'Adriatico".