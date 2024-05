I PRINCESA IN CONCERTO PER PRESENTARE IL LORO SECONDO ALBUM

Con il patrocinio del Comune di Teramo e in collaborazione con le associazioni culturali LibereMenti e Polyedra, i Princesa, gruppo teramano che da alcuni anni si è fatto conoscere e apprezzare per il proprio personale omaggio a Fabrizio De André, il 1° giugno presenteranno in concerto al Parco della scienza di Teramo il loro secondo album, dal titolo “Chi ci pensa è perduto”.

Il disco, che verrà distribuito in omaggio con l’acquisto del biglietto ai partecipanti allo spettacolo, include dieci canzoni, di cui una sola tratta dal repertorio di Faber, l'immortale Bocca di rosa, presentata qui con una veste musicale inedita. Le altre sono composizioni sono originali degli stessi Princesa, salvo una propria interpretazione di un brano scritto da Serafino Pulcini.

Pur restando fedeli nello spirito alla tradizione musicale della canzone d’autore e alle tematiche della poetica di De André (la vita, la morte, il tempo, la solitudine, l’emarginazione), con questo album i Princesa intraprendono un percorso musicale ancora più personale, che da ora in poi si affiancherà a quello strettamente dedicato alla preservazione e all'approfondimento del testamento artistico del grande poeta genovese.

Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21.15, sarà presentato dallo scrittore Enzo Delle Monache e verrà introdotto da un breve monologo affidato all’attore Daniele Di Furia.

Come in tutti gli altri spettacoli dei Princesa, l'ingresso allo spettacolo è gratuito per i giovani fino ai 19 anni e i portatori di disabilità.

Teramo, 29 maggio 2024