CUCINE DA INCUBO IN ABRUZZO, CANNAVACCIUOLO NELLA NOSTRA REGIONE PER SALVARE UN RISTORANTE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

È arrivato in Abruzzo, lo chef Antonino Cannavacciuolo, nell’ultima puntata del suo “Cucine da incubo”. Nella terza puntata della decima stagione, infatti, il tristellato chef è sbarcato nella Marsica, per tentare di salvare il ristorante Il Laghetto di Avezzano, alle prese con una situazione difficilissima, a causa delle divisioni tra i componenti dello staff, letteralmente spaccato per l’atteggiamento del rigido Settimio, ex carabiniere prestato alla ristorazione. Dal menù a prezzi “variabili”, ai gamberi di fiume di Bussi, che invece erano spagnoli congelati, dalla carbonara cruda alle rane avezzanesi che invece erano vietnamite, il ristorante che confina con un laghetto di pesca sportiva, non ha offerto piatti degni di nota, anzi… una puntata tutta da vedere. L'appuntamento con la nuova “missione impossibile” è andato in onda giovedì in esclusiva su Sky Uno e ora è in streaming su NOW o su Sky on demand.