IL TRIO JAZZ DI SABATINO SI ESIBILISCE IN AUSTRALIA E RILANCIA IL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DELL'AQUILA

L'istituto italiano di cultura di Melbourne, insieme al consolato generale d'Italia, hanno promosso la prima performance australiana del Trio Di Sabatino in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Il Trio composto da Paolo Di Sabatino (pianoforte), Glauco Di Sabatino (drums), Simone Sulpizio (basso) ha offerto una performance di jazz presentando composizioni originali insieme a reinterpretazioni di brani famosi. Il Royal Theatre di Hobart, con la sua eccezionale acustica e il fascino storico, ha fornito la cornice perfetta per la serata. La presenza del trio Di Sabatino ha avuto un significato anche per il rilancio del gemellaggio tra le città dell'Aquila e di Hobart nel più ampio quadro dell'approfondimento della relazione della Regione Abruzzo e lo stato della Tasmania essendo Paolo di Sabatino originario di Teramo e docente e coordinatore del dipartimento di jazz del conservatorio di musica "A. Casella" della città dell'Aquila. La collaborazione tra Melbourne e Hobart evidenzia l'impegno nella promozione delle arti e della cultura italiana

in tutta l'Australia.