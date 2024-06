AL BANO IN CONCERTO L'11 AGOSTO A GIULIANOVA (PIAZZA DEL MARE)

Dopo giorni di trattative, l'Amministrazione Comunale, in accordo con il comitato per i Festeggiamenti in onore della Madonna del Portosalvo, annuncia: " Ad esibirsi l' 11 agosto, in piazza del Mare, sarà Al Bano. Gli assessori Marco Di Carlo e Paolo Giorgini: "Felicità".

Sarà l' inossidabile Al Bano ad esibirsi, l' 11 agosto prossimo, in piazza del Mare, a conclusione dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Portosalvo. L' annuncio, questo pomeriggio, dall' Amministrazione Comunale, in accordo con il comitato organizzatore della festa. Ringraziando lo storico presidente Nello Di Giacinto e il parroco don Luca Torresi, gli assessori Marco Di Carlo e Paolo Giorgini dichiarano, nella nota congiunta più breve della storia: "Felicità".