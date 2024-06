ECCO IL PROGRAMMA ESTIVO DEL COMUNE DI MARTINSICURO: MATTIA BAZAR, FAUSTO LEALI, I GEMELLI DIVERSI ALCUNI DEI GRUPPI SUL PALCO

E' il concerto dei Matia Bazar sul nuovo lungomare Europa, il 15 agosto alle 22, l'appuntamento importante dell'ampio programma delle manifestazioni estive a Martinsicuro. Ma ci sono anche i concerti di Fausto Leali, alle 21 di domenica 18 agosto in piazza Fregene a Villa Rosa, della cover band di Adriano Celentano che si esibirà sabato 27 luglio alle 21,30 in piazza Cavour, presentanto "Il Re degli Ignoranti", tributo al grande cantante italiano. Altri importanti appuntamenti sono con i "Gemelli Diversi" che si esibiranno sul lungomare Europa l'11 agosto alle 22,30, e "The Fuzzy Dice and Orchestra" il 16 agosto alle 22 in piazza Cavour che tornerà protagonista nonostante il cantiere per la demolizione dell'ex cinema Ambra. Previste tanti altri eventi musicali per tutti i gusti e le fasce di età come "La Differenza" in piazza Cavour il 17 agosto, la "Back to 90s" sul lungomare Europa l'11 agosto e il fisarmonicista Giacomo Coccia che farà ballare in varie zone della cittadina. Un cartellone vasto che spazia in molti settori. Attesa grande partecipazione alle sfilate del Carnevale estivo, il 31 luglio sul lungomare di Villa Rosa e il 5 agosto in quello di Martinsicuro. Altra manifestazione che ha sempre raccolto presenze consistenti è il corteo in costumi d'epoca "Segura Tempora" che si terrà il 20 e 21 luglio. È in programma per il 13 luglio la festa per la Bandiera blu nuovamente conquistata quest'anno dal comune truentino. Per la letteratura il 25 giugno, al torrione Carlo V, ci sarà la presentazione del libro di Umberto Galiberti "L'Io e il Noi". Il 5 luglio nella chiesa del Sacro Cuore farà tappa l'Abruzzo organ festival. In ambito sportivo non potranno mancare le regate con i classici battelli a tre remi, ma sono già in catertellone anche sfilate, teatro, la manifestazione "Olè el Toreador", "Martin Kids", il cinema all'aperto, la gara internazionale di pattinaggio su pista, le serate di magia, moda sotto le stelle con la cantante Angela Montanaro e il 1° settembre, in piazza Don Salvatore Barbizzi a Villa Rosa, si terrà il Gran galà della lirica.