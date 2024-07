ZEROASSOLUTO IN CONCERTO A SANT’ONOFRIO IL 19 LUGLIO

Gli ZERO ASSOLUTO, il duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, dopo il successo del concerto evento al Palazzo dello sport di Roma, e un tour nei club che li ha visti protagonisti della stagione invernale, hanno iniziato una nuova tournée estiva che, il 19 luglio, li porterà a Sant’Onofrio di Campli, per un attesissimo concerto, organizzato dal Comune di Campli, in collaborazione con la Pro Loco e il Bim.

Nel nuovo tour, propongono tutta la loro discografia ripercorrendo i loro 20 anni di carriera, dai successi dei primi anni Duemila fino agli ultimi brani usciti.

Tra i massimi esponenti della musica pop italiana dei primi anni 2000, gli ZERO ASSOLUTOcon brani come “Svegliarsi la mattina”,“Semplicemente” e“Per dimenticare”, sono stati il punto di riferimento di un’ intera generazione che oggi li considera come i fratelli maggiori della nuova scena pop. A conferma di questo interesse per la loro musica, c’è anche il successo dei singoli pubblicati negli ultimi due anni come “Cialde”, con la collaborazione di Colapesce, “Fuori noi “ featuring Gazzelle e “Astronave”, scritto sempre insieme a Gazzelle. Il concerto di Sant’Onofrio, alle 21,30 in piazza Madonna delle Vittorie, sarà gratuito.