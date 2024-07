TORNA NEI LUOGHI PIU' SUGGESTIVI DEL TERAMANO ABBAZIE JAZZ FESTIVAL CON 13 CONCERTI, DALL'11 LUGLIO AL 5 AGOSTO

Swing, bebop, hard bop, fusion, omaggi a grandi musicisti come Duke Ellington, Bill Evans, Thelonious Monk e McCoy Tyner, giovani stelle del jazz nazionale e internazionale: tutto questo e molto altro è Abbazie Jazz Festival 2024. Dall’11 luglio al 5 agosto 2024 nei luoghi più suggestivi della Valle delle Abbazie, in provincia di Teramo, si avvicenderanno i più rinomati jazzisti del panorama musicale nazionale e internazionale come Kenny Barron e Rachel Z che, con gli italiani Enrico Pieranunzi, Dado Moroni, Tony Pancella e Antonio Faraò, insieme ai giovani Emmet Cohen, Alfredo Rodriguez, Claudio Filippini e Francesca Tandoi, daranno vita a un’edizione dalla forte impronta pianistica. Ci saranno anche due chitarristi iconici Mike Stern e Frank Gambale, oltre a Serena Brancale con il suo Baccalà On Tour, e via via altri incredibili musicisti calcheranno i palchi di Abbazie Jazz Festival, tra questi: Randy Brecker, Eddie Gomez, Avery Sharpe, Richard Bona, Dominique Di Piazza, Kiyoshi Kitagawa, Omar Hakim, Gregory Hutchinson, Joe La Barbera, Bepi D’Amato, Rosario Giuliani e Chico Freeman. Il Festival è organizzato da Luzmek ETS con la direzione artistica del M° Carlo Michini. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati stamattina in conferenza stampa a Pescara, nella sala D’Ascanio del consiglio regionale alla presenza degli organizzatori, rappresentanti istituzionali e alcuni partner. In particolare sono intervenuti: il direttore artistico Carlo Michini; l’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario; la vicesindaca di Cellino Attanasio Luisana Ferretti, la direttrice del GAL Terreverdi Teramane Rosalia Montefusco e la consigliera dello stessp GAL Giovanna D’Ignazio nonché consigliera del Comune di Cellino Attanasio; l’assessora al BIM Vomano Tordino e vice sindaca del Comune di Canzano, Benedetta Di Giuseppe e il vicesindaco di Mosciano Sant’Angelo, Mirko Rossi.

L’edizione 2024 ha anche delle novità, tra queste Abbazie Jazz Rave: 10 ore di musica no-stop in programma il 13 luglio, a partire dalle 16 fino alle 2 a Cellino Attanasio. L’iniziativa è caratterizzata da due palchi, una street parade per le vie del centro con la Mo’ Better Band, grandi musicisti e band emergenti, jam session e concerti. Tra le altre novità anche le attività del progetto Abbazie digitali, in collaborazione con ITACA - Agenzia per lo sviluppo locale, finanziato dalla Direzione Generale della Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Nello specifico, Abbazie Jazz Digital Festival (questo il nome completo) coinvolgerà gli spettatori con l’esperienza immersiva del video mapping e offrirà a un pubblico individuato tra le marginalità e le fragilità sociali del territorio teramano la fruizione in realtà virtuale del live streaming a 360° di ben otto concerti.

A inaugurare Abbazie Jazz Festival 2024 sarà il Kenny Barron Trio sulla terrazza belvedere di Cellino Attanasio l’11 luglio, dove il giorno successivo si esibirà anche Serena Brancale per una tappa del Baccalà on tour. Il 16 luglio ci si sposterà a Montone, in piazza del Giglio, per il concerto di Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio. L’anfiteatro dell’Abbazia di Ronzano a Castel Castagna sarà lo scenario del concerto del 19 luglio con A Kind of Bill (introduzione a cura di Fabio Ciminiera). Il giorno seguente si esibiranno Tony Pancella e Bpi D’Amato con Duke Monk & Viceversa nel chiostro del convento Santi Sette Fratelli a Mosciano Sant’Angelo. I concerti riprenderanno il 25 luglio con Emmet Cohen Trio nel Chiostro dell’Abbazia di Propezzano a Morro d’Oro per l’iniziativa Abbazia Jazz Club. Il 31 luglio ci si sposterà nell’Abbazia di San Salvatore a Canzano per Mike Stern & Randy Brecker Band (feat Dennis Chambers, Leny Stern & Chris Minh Doky), stessa location per il concerto del primo agosto con Rachel Z e Omar Hakim Trio con Jonathan Toscano. Il 2 luglio Francesca Tandoi si esibirà a Castelbasso in piazza Belvedere dove il giorno seguente ci sarà Frank Gabale All Star. Il 4 nell’Abbazia di San Giovanni ad Insulam a Isola del Gran Sasso d’Italia ci sarà il concerto di Duke’s Dreams. Tutti i concerti avranno inizio alle 21,15. L’ultimo appuntamento, fissato per il 5 agosto, alle 20,30, si terrà nel giardino del Castellano a Canzano, si tratta della finale di Abbazie Jazz Contest con la premiazione dei nuovi talenti del jazz nazionale e internazionale.