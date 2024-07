SI ALZA IL SIPARIO SU "I CANTIERI DELL'IMMAGINARIO", DALL'8 LUGLIO AL 6 AGOSTO SPETTACOLI PER TUTTI I GUSTI E I GRANDI NOMI DEL PANORAMA NAZIONALE: DE GREGORI, BENNATO, MORO, RENGA E NEK TRA I PROTAGONISTI DELL'EDIZIONE 2024

Nel cuore del centro storico dell'Aquila, capitale italiana della Cultura 2026, si alza il sipario su “I cantieri dell’Immaginario”, in programma dall’8 luglio al 6 agosto: da domani al via spettacoli per tutti i gusti, dalla musica classica, alla danza e al teatro e concerti con i grandi nomi del panorama nazionale, come Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Fabrizio Moro, Francesco Renga & Nek.



“Il linguaggio delle emozioni” è il filo conduttore scelto per questa edizione che conta trentaquattro eventi per 25 giornate di spettacoli, previsti nelle tradizionali location della scalinata di San Bernardino e nell’Auditorium del Parco, cui si aggiungono due appuntamenti previsti nei comuni di Campotosto e Villa Sant’Angelo: due centri ricadenti del territorio aquilano tra quelli maggiormente colpiti a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, oltre al capoluogo abruzzese, e di quello che ha interessato il Centro Italia.



La rassegna estiva del Comune dell’Aquila è organizzata in collaborazione con gli enti culturali del territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV) – ovvero Teatro Stabile d’Abruzzo, Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo Emotion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Teatro Zeta –, Accademia delle belle Arti dell’Aquila e Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”, con il coordinamento del Tsa.



"L'Aquila si prepara per quello che è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, che ogni anno richiama migliaia di presenze - commenta il sindaco Pierluigi Biondi - Sarà un'ulteriore occasione per celebrare il processo di ricostruzione della comunità nella Capitale italiana della Cultura 2026. Un programma ricco di spettacoli in scenari unici, un viaggio emozionante per una città che ogni giorno rinasce e si riappropria di spazi pubblici anche grazie al linguaggio universale della cultura. Ringrazio il direttore artistico, Leonardo De Amicis, tutte le istituzioni e le associazioni culturali del territorio che hanno contribuito alla realizzazione di questo cartellone e invito tutti a partecipare".



Domani, per il primo appuntamento, in scena il “Gala lirico. Le grandi arie d’opera”, di cui sarà protagonista il giovane soprano aquilano Vittoriana De Amicis con la direzione di Daniel Oren, uno dei più celebrati direttori d’orchestra al mondo, in una serata che ricorda le grandi protagoniste femminili dell’opera italiana, recentemente riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco.



Il programma comprenderà alcune tra le arie più famose del teatro musicale italiano – da Rossini a Donizetti, da Verdi a Puccini (di cui in questo 2024 si celebrano i 100 anni dalla morte): dal canto seducente di Musetta nella Bohéme a quello appassionato di Linda di Chamounix, dall’implorante Lauretta del Gianni Schicchi, alla pazzia di Lucia di Lammermoor. A queste pagine si affiancheranno alcuni tra quei momenti sinfonici entrati stabilmente nei programmi concertistici – le ouverture del Barbiere di Siviglia e della Forza del destino, oltre al bellissimo Intermezzo di Manon Lescaut – per una serata capace di trasportare il pubblico nella magia dell’opera.



La settimana si arricchirà con il concerto mistico per Battiato con Simone Cristicchi e Amara, e ancora gli spettacoli "Volevo vedere il cielo" di Massimo Carlotto, Pink Floyd’s legend, Pinocchio da Carlo Collodi, The handmaid’s tale da “Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood, Anche Meno con Max Angioni, Offelia Suite di Arturo Annecchino, 750.000 anni fa… L’amore ensemble “Casella Prog”, Aiace di Ghiannis Ritsos, in versione femminile.





DI SEGUITO IL CALENDARIO DELLA PRIMA SETTIMANA, DALL'8 AL 14 LUGLIO





Lunedì 8 luglio – Scalinata di San Bernardino, ore 21: 30



Gala lirico, Le grandi arie d’Opera



Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, Daniel Oren Direttore



Isa



Martedì 9 luglio – Scalinata di San Bernardino, ore 21:30



Torneremo ancora, concerto mistico per Battiato con Simone Cristicchi e Amara



Tsa



Mercoledì 10 luglio – Auditorium del Parco, ore 19:00



Volevo vedere il cielo, di Massimo Carlotto, regia di Maria Assunta Calvisi, con Miana Merisi



Tsa



Giovedì 11 luglio – Scalinata di San Bernardino, ore 21:30



Pink Floyd’s legend, OrchestrA dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila. Roberto Molinelli direttore e arrangiatore, David Mancinelli voce e chitarra, Paolo Fiorini voce e chitarra, Daniela Canova vocalist.



Isa



Giovedì 11 luglio – Auditorium del Parco, ore 19:00



Pinocchio da Carlo Collodi, regia Antonello Santarelli, con Cecilia Cruciani e Roberto Ianni



Tsa







Venerdì 12 luglio – Auditorium del Parco, ore 19:00



The handmaid’s tale da “Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood, regia Graziano Piazza con Viola Graziosi



Tsa







Sabato 13 luglio – Scalinata di San Bernardino, ore 21:30



Anche Meno con Max Angioni



Tsa







Sabato 13 luglio – Auditorium del Parco, ore 19:00



Offelia Suite di Arturo Annecchino, regia Graziano Piazza con Viola Graziosi



Tsa



Domenica 14 luglio – SCALINATA DI SAN BERNARDINO, ORE 21:30



750.000 anni fa…L’amore ensemble “Casella Prog”



Conservatorio “A. Casella” e Abaq



Domenica 14 luglio – Auditorium del Parco, ore 19:00



Aiace di Ghiannis Ritsos, in versione femminile, regia Graziano Piazza con Viola Graziosi



Tsa