LA NOTTE AZZURRA DI TOTTEA FESTEGGIA I 18 ANNI CON IL CONCERTO DEI "THE KOLORS" - EVENTO RADIO 105 “IN THE CITY”

Cresce l’attesa per la Notte Azzurra di Tottea, evento di punta del comprensorio montano a valenza extraregionale, che annualmente richiama, con i big della musica, migliaia di visitatori nell’entroterra teramano. Quest’anno la Notte Azzurra diventa “maggiorenne” e, per festeggiare questo speciale traguardo, la Pro Loco di Tottea punta su un’accoppiata d’eccezione nel panorama musicale italiano: i “The Kolors”, una delle band più apprezzate della musica italiana dai molteplici successi – “Italodisco”, “Un ragazzo una ragazza”, “Karma” e tanti altri - si esibiranno il 22 agosto, per un evento esclusivo targato Radio 105 “In the City”. Come ogni anno, la manifestazione sarà ad ingresso gratuito:

“Per questa speciale occasione – spiega il presidente della Pro Loco di Tottea, Renato Persia – abbiamo messo in campo un grande sforzo organizzativo e una efficace sinergia con altri attori istituzionali, che supportano questo progetto di rilancio del comprensorio montano. In particolare ringraziamo il Gal Gran Sasso Laga e il suo presidente Carlo Matone, che ha ben compreso l’importanza dei grandi eventi live per la promozione delle aree interne, la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo, il Consorzio BIM sempre vicino alle associazioni e proloco e il Comune di Crognaleto per tutto il supporto logistico. Il 22 agosto festeggeremo tutti insieme un traguardo simbolico molto importante e significativo per l’intera comunità del nostro borgo”.

La tappa abruzzese dei The Kolors a Tottea fa parte del primo “European Tour” che la band formata dal frontman Antonio “Stash” Fiordispino, Alex Fiordispinoe - da poco - Dario Iaculli, ha iniziato il 28 maggio a Tbilisi, capitale della Georgia. L’appuntamento con i The Kolors è per giovedì 22 agosto, alle ore 22, a Tottea di Crognaleto.

Altri artisti emergenti si esibiranno sul grande palco di Tottea durante la serata: Cioffi, Enula, Berna, Lil Jolie, per un evento senza precedenti targato Radio 105 “In the City”, che promette di divertire e coinvolgere tutto il pubblico presente. Le performance degli artisti saranno precedute e seguite, a partire dalle ore 21 e poi dalle ore 23.30 fino a notte fonda, dall’animazione di Radio 105 con una inedita proposta di Dj Set Experience.

Non solo: nelle giornate precedenti l’evento, il nuovo format concepito dalla Pro Loco di Tottea, la vetrina “Aspettando la Notte Azzurra” vedrà esibirsi in un crescendo: Carolina Marquez il 17 agosto, i Collage il 18 agosto e il cantante neomelodico Angelo Famao il 20 agosto, con inizio dei concerti alle ore 21.30.

Musica ma anche sport: il 18 agosto, alle ore 8, partirà da Tottea anche la Cicloturistica “Avengers-Only the brave”, con suggestivo percorso Frattoli – Monti della Laga – Lago di Campotosto e rientro a Tottea intorno alle ore 14, con oltre 100 partecipanti.

L’estate si accende sulla montagna teramana con la Notte Azzurra di Tottea il 22 agosto coi The Kolors e Radio 105 “In the City”: anche quest’anno, ai partecipanti verranno consegnati dei braccialetti luminosi, controllati a distanza durante lo show per creare giochi di luce altamente scenografici. Sarà garantito un servizio di bus navetta per raggiungere dai parcheggi l’area del concerto.