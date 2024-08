TUTTO PRONTO PER I TRE GIORNI DI FESTA DEL FERRAGOSTO ROSETANO

Tre giorni di grande festa a Roseto degli Abruzzi in occasione del Ferragosto. Quest’anno, i giorni dell’Assunta che tradizionalmente animano la Città delle Rose saranno ancora più ricchi del passato e le manifestazioni ad essa dedicate prenderanno il via già oggi per culminare la sera del 15 agosto con i tradizionali fuochi pirotecnici che attireranno migliaia di persone in città.



Anche questa volta, la location che ospiterà i fuochi d'artificio sarà la zona del pontile, dove si svolgerà lo spettacolo di luci che ha reso famosa negli anni la città di Roseto degli Abruzzi.



IL PROGRAMMA. Come detto, si comincia già da questa sera quando, a partire dalle ore 21.00, la nuova piazza del Lungomare Centrale sarà animata dal concerto della Band “Le Ombre” organizzato dal comitato festa della Parrocchia. Lo storico gruppo rosetano, guidato dal dottor Silvio Brocco, porterà sul palco i pezzi più iconici della musica degli Anni ’60 e degli Anni ’70. Brani con un fascino senza tempo che riescono ancora ad entusiasmare in una serata che promette di offrire una esperienza indimenticabile, riportando in vita i classici che hanno segnato un'epoca.



Evento clou del programma sarà, sicuramente, il concerto gratuito di Roberto Vecchioni che si svolgerà domani, 14 agosto, a partire dalle ore 22.00 in piazza Ponno (rotonda Nord del Lungomare). Si potrà vivere una notte meravigliosa di musica e parole insieme al noto artista che sarà accompagnato dalla “band storica”. Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni, in programma nei teatri e nei luoghi più suggestivi d’Italia, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Il concerto è realizzato in collaborazione con DM Produzioni, Palumbo Eventi e con il supporto dell’Associazione Musica e Promozione Live. Per l’occasione, sarà attivato un servizio dedicato di bus navetta gratuito che, a partire dalle ore 18, collegherà i parcheggi della zona Nord-Borsacchio e di piazza Olimpia al centro della città.



Gli eventi della giornata di Ferragosto, organizzati in collaborazione con la Parrocchia guidata da Don Gabriele Marchegiani e con il Comitato Festa, avranno inizio alle ore 17:30 con la tradizionale processione, che partirà dalla Chiesa di Santa Maria Assunta e attraverserà le vie cittadine, accompagnata dalle note della banda città di Forcella. A seguire, si svolgerà uno dei momenti più suggestivi del programma: la processione in mare durante la quale sarà deposta una corona di fiori in memoria dei caduti, rendendo omaggio a chi ha donato la propria vita per la comunità. Alle ore 19:00, circa, appuntamento presso la nuova Piazza sul Lungomare Centrale per la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Diocesano Mons. Lorenzo Leuzzi.

A seguire, alle ore 21.30, sempre nella piazza sul Lungomare Centrale, si esibirà in concerto la “Più che Cesare - Cesare Cremonini & Lunapop Tribute Band”, un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Roseto.



Gran finale, come di consueto, con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici organizzati dall’Amministrazione Comunale nei pressi del pontile. A partire dalla mezzanotte si terrà l’appuntamento che rappresenta una importante tradizione per Roseto, per i rosetani e per i turisti. I fuochi d'artificio illumineranno il cielo notturno, disegnando arabeschi di luce che si rifletteranno sulle acque dell'Adriatico, mentre la folla si radunerà lungo la spiaggia e il lungomare per assistere allo show.



“Roseto degli Abruzzi si prepara a vivere tre giorni ricchi di eventi in occasione del Ferragosto capaci di offrire ai residenti e ai visitatori un'esperienza indimenticabile – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio - Il Ferragosto a Roseto degli Abruzzi sarà molto più di una semplice festa ma un'espressione della vitalità e dell'identità di una comunità che sa unire tradizione e innovazione. Vogliamo ringraziare tutti coloro che, anche quest’anno, hanno lavorato al fianco dell’Amministrazione Comunale nell’organizzazione dei vari eventi e tutti coloro che forniranno il loro prezioso contributo, in termini di controllo e vigilanza, durante le manifestazioni”.