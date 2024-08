I MATTIA BAZAR A MARTINSICURO ED ENRICO RUGGERI AD ALBA ADRIATICA

Ferragosto con la musica dei Matia Bazar. Domani, sul Lungomare Europa di Martinsicuro, appuntamento alle 22 con i pezzi più celebri della storica band. Formatosi nel 1975 a Genova dall'unione dei Jet di Carlo Marrale, Piero Cassano e Aldo Stellita con Giancarlo Golzi (ex Mucan Rosenbach) e Antonella

Ruggiero, allora cantante solista dalla voce straordinaria, i Matia Bazar hanno rappresentato fin dall'esordio l'avanguardia e l'eclettismo, con brani iconici del patrimonio musicale italiano. Immediato il successo del pri-mo singolo Stasera che sera, a cui si aggiungono poi hits mon-diali come Tu semplicità, Solo tu, Per un'ora d'amore, E dirsi ciao con cui vincono il Festival di Sanremo nel 1978.

Torna ancora una volta in Abruzzo il cantante milanese dall'anima rock: domani alle 22 nel concerto gratuito in piazza del Popolo, ad Alba Adriatica, i fan potranno ripercorrere insieme a Enrico Ruggeri i suoi più grandi successi, brani che hanno lasciato un segno nella memoria di tutti gli appassionati di musica italiana. Una scaletta lunghissima di indimenticabili hit, cuore del tour Parole e Musica che Ruggeri, accompagnato dalla sua band, sta proponendo per l'estate italiana. Per l'artista, la performance acustica è occasione per riproporre, anche attraverso aneddoti, ricordi e riferimenti al suo ultimo libro, 40 vite, senza fermarmi mai, una lunga carriera di successi: oltre ai suoi successi, anche i brani scritti con eccezionale sensibilità per grandi interpreti femminili, su tutte Fiorella Mannoia e Loredana Bertè. Un concerto che porterà, ne siamo certi, tanta gente ad Alba Adriatica al contrario di quanto accaduto ai Prati di Tivo dove c'erano si e no una settantina di persone.