A GIULIANOVA, AL VIA IL FESTIVAL DELL' APPRODO

Dal 21 al 24 agosto, a Giulianova Alta, torna Approdo, l’annuale festival di musica, teatro, cinema e arti

figurative, alla sua 4a edizione. Organizzata dal circuito abruzzese ACS, per la direzione di Loredana

Ianucci con l’associazione Ark’arte e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Giulianova,

la rassegna si conferma il più originale e multiforme appuntamento dell’estate 2024. Tre i grandi

appuntamenti: il teatro di Moni Ovadia e i concerti di Setak e del Banco del Mutuo Soccorso.

Torna Approdo con il suo programma di grande musica, teatro, cinema, arti figurative, in centro storico.

Il circuito abruzzese ACS e l’associazione Arkarte, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del

Comune di Giulianova, non tradiscono le aspettative e trasformano la città antica di Giulianova con le

tinte forti dell’arte, della musica e del teatro. Anche quest’anno, gli abitanti del quartiere, non semplici

spettatori, saranno artefici, insieme agli artisti, di quell’incontro di culture tra comunità che il festival

promuove, condividendo il loro quotidiano ed insieme il patrimonio delle tradizioni locali e mediterranee.

«Abbiamo deciso di investire e far crescere il festival Approdo – dichiara il presidente di ACS, Stefano

Scipioni – per il forte attaccamento che la città di Giulianova e la comunità dimostrano verso questo

appuntamento, infatti la volontà di ACS è quella di favorire l’incontro delle persone con i linguaggi

dell’arte e dello spettacolo da vivo per sostenere una “salute” che è collettiva e sociale».

Si parte dunque il 20 agosto, alle ore 18:00, con la presentazione della mostra a cura di Paolo Piantieri in

sala Buozzi “Il segreto di Dante. L’ Amor che perde l’Amor che salva”. Ampio lo spazio che Approdo dedica

alla scrittura e all’editoria, attraverso una serie di approfondimenti letterari fissati, ogni giorno, alle 18:30

in Vicolo del Gallo. Protagonista dell’edizione 2024, ancora, il teatro. Le rappresentazioni si terranno tutte

le sere nei vicoli e nei luoghi identitari del centro storico. Non mancheranno la musica (jazz, folk, etnica)

e la danza. Il 23 agosto, in piazza Buozzi, ad esibirsi sarà Moni Ovadia con il concerto “Rotte

Mediterranee”. Dopo di lui, Setak. Alle 22 del giorno successivo, P.zza Buozzi sarà inondata delle sonorità

del Banco del Mutuo Soccorso. Tante le installazioni e gli allestimenti. Nella cripta del duomo,

l’installazione multimediale “Omaggio a Caravaggio”. Led colorati punteggeranno le stradine del

quartiere, al suono della musica popolare del nuovo ed antico Mediterraneo. Nell’atrio della Banca ex

Tercas sarà sistemata la riproduzione in legno a grandezza naturale del Guerriero da Capestrano

dell’artista abruzzese Paolo Spoltore. Il programma sarà reso noto nel dettaglio, giorno per giorno.

«Approdo – spiega la curatrice Loredana Iannucci- vuol essere un festival totalizzante nei vari aspetti del

dialogo e della ricerca artistica, in grado di stabilire un legame forte tra città e progettualità, nel segno di

una relazione anche internazionale. Un’ “officina” bisognosa di energie, un luogo per creare progetti con

organizzazioni artistiche e culturali sollecitando il rapporto tra arte e città».

«Ringrazio gli organizzatori, gli sponsor ed il mio predecessore – sottolinea l’assessore alla Cultura

Nausicaa Cameli – all’ assessore Paolo Giorgini si deve infatti il sostanziale radicamento di questa

rassegna non solo nel programma degli eventi estivi ma, cosa preziosa, nel vissuto del centro storico,

nelle attese dei suoi abitanti, coinvolti in prima persona. Scorrere il programma dell’edizione 2024 di

Approdo significa confrontarsi con un caleidoscopio di idee che, per quanto ancorate alle tradizioni del

territorio, parlano una lingua moderna, universale. Ne siamo soddisfatti e attendiamo con impazienza

l’apertura del sipario».