FOTO-VIDEO/ MIGLIAIA DI FAN IN DELIRIO PER VECCHIONI E RUGGERI, SUL PALCO DI ROSETO GINOBLE CANTA CON VECCHIONI

Ieri sera, vigilia di Ferragosto, Roseto ed Alba Adriatica hanno ospitato una delle tappe più attese dei rispettivi tour di Roberto Vecchioni e Enrico Ruggeri. A Roseto, la piazza Ponno della città costiera è stata teatro della performance di Vecchioni che ha rispettato e superato le aspettative di migliaia di fan, confermando ancora una volta il talento e il carisma del cantautore milanese. Il concerto, che ha attirato oltre 4mila spettatori, si è svolto in una serata estiva ottimale. Il Sindaco Nugnes, emozionato, ha ringraziato cittadini e turisti che si sono riversati in massa a Roseto.

Oltre due ore di esibiizione che hanno visto Vecchioni attraversare con maestria il suo repertorio, offrendo una panoramica completa del suo ultimo album, "L'infinito", e dei suoi successi più amati, come "Luci a San Siro". Ad accompagnare l'artista è stata la sua storica band, che ha contribuito a rendere la serata ancora più speciale. Grande emozione quando sul palco ha cantato con Vecchioni il talento, come lo ha definito lui: "tutto abruzzese": Gianluca Ginoble.

La risposta calorosa del pubblico e la durata prolungata della performance sono testimoni di un successo che va oltre le aspettative. Grande successo anche per Enrico Ruggeri ad Alba Adriatica, tappa del suo tour "Parole e musica". Un vero e proprio viaggio acustico in cui Ruggeri ha riproposto i suoi grandi successi, arricchiti da ricordi, aneddoti e riferimenti al suo ultimo album, "40 vite, senza fermarmi mai", e a molti brani scritti per celebri interpreti femminili, tra cui Fiorella Mannoia. Entrambi i concerti sono stati gratuiti.