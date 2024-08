VIDEO-FOTO/ OLTRE DIECIMILA PERSONE AL CONCERTO DI NOEMI ALLA ROTONDA CARDUCCI A TORTORETO

Un "mare" di gente per il concerto di ieri sera, a Tortoreto Lido, di Noemi che ha incoronato il comune, come probabilmente, la regina di quest'estate sia dal punto di vista del turismo che ha tenuto banco nonostante la crisi generale italiana, sia sulla balneabilità delle acque sempre al top, sia sull'accoglienza. Si parla di oltre diecimila persone. Sindaco e assessore agli eventi: Giorgio Ripani si dicono, infatti, più che soddisfatti di questa stagione ancora da vivere e faranno presto un dettagliato resoconto. Nel frattempo va evidenziato che l'evento di ferragosto del Comune: il concerto di Noemi dal titolo: " Estate 2924" appunto ha avuto un successo clamoroso con migliaia di persone arrivate da ogni parte della Regione ed anche da fuori, alla rotonda Carducci per assistere al tour estivo di Noemi, il primo dei due appuntamenti della cantante (che si esibirà giovedi 22 agosto a Montesilvano). Entrambi i concerti sono ad ingresso gratuito.

La cantautrice ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con Non ho bisogno di te (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo in rotazione in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali; un brano che canta di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda. Ha partecipato in totale a sette Festival di Sanremo. A maggio l'artista ha debuttato nel ruolo di conduttrice insieme a Ermal Meta nel Concerto del Primo Maggio di Roma, per la prima volta al Circo Massimo.